Saltillo: bares Mil Amores, La Pispireta y La Saltillense deberán actualizar su documentación tras las inspecciones municipales

Las acciones fueron encabezadas por personal de Desarrollo Urbano, con apoyo de las áreas de Protección Civil y Alcoholes, dentro de una estrategia de supervisión que busca que bares y centros nocturnos cumplan con la normatividad vigente.

Los restaurantes-bar Mil Amores, La Pispireta y La Saltillense fueron notificados por el Ayuntamiento de Saltillo para actualizar su documentación legal, como parte de los operativos de inspección realizados durante el fin de semana en establecimientos de la vida nocturna.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, precisó que los tres establecimientos recibieron una notificación administrativa para que regularicen sus documentos.

“A otros bares como el Mil Amores del sector norte, La Pispireta y La Saltillense, también del sector sur, fueron notificados por parte de Desarrollo Urbano para actualizar sus documentos, más que todo”, explicó.

Durante los mismos recorridos, las autoridades clausuraron el bar Arizona, ubicado al sur de Saltillo, luego de detectar que el establecimiento no contaba con los permisos y documentos requeridos para su funcionamiento.

En otro punto de la ciudad, sobre el bulevar Venustiano Carranza, elementos de seguridad realizaron dos detenciones al interior del bar Sayulita. De acuerdo con las autoridades, a los presuntos implicados se les localizaron dosis mínimas de narcóticos, por lo que fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes.

REFUERZAN VIGILANCIA EN BARES

El alcalde Javier Díaz González señaló que los operativos de supervisión se han intensificado en distintos sectores de Saltillo y no se concentran únicamente en el Centro Histórico.

El edil afirmó que las revisiones continuarán de manera permanente y pueden derivar en multas, notificaciones o clausuras cuando se detecten incumplimientos.

“Se han multado, se han clausurado, se ha notificado y vamos a seguir incrementando este tipo de operativos”, sostuvo.

Díaz González aclaró que el objetivo de estas acciones no es impedir la actividad de los establecimientos ni limitar el entretenimiento de los saltillenses, sino garantizar que los negocios funcionen bajo las condiciones establecidas por la normativa.

“Lo único que buscamos es que, claro que pueden estar abiertos, claro que la gente puede salir a divertirse, es normal; lo único que se busca es que podamos tener orden”, enfatizó.

Por separado, Garza Félix informó que, en coordinación con el Distrito Centro, se llevó a cabo un operativo para verificar los niveles de ruido ambiental. Como resultado, dos establecimientos comerciales de esa zona fueron sancionados económicamente.

Las autoridades municipales adelantaron que las inspecciones continuarán en los diferentes sectores de Saltillo para verificar que los negocios de la vida nocturna mantengan en regla sus permisos y documentación, además de cumplir con las disposiciones de seguridad, protección civil y control de ruido.