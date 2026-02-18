Saltillo: bebé de 15 días llega sin vida a consultorios en Mirasierra; presunta broncoaspiración

Un bebé con apenas 15 días de nacido llegó sin signos vitales a los consultorios médicos de una reconocida farmacia ubicada en la colonia Mirasierra, en Saltillo.

Se dio una intensa movilización por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del agrupamiento de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Evitan policías de Saltillo que hombre se arroje de puente frente a la Central de Autobuses

Según las primeras investigaciones, familiares del bebé lo llevaron a toda prisa hasta los consultorios ubicados en bulevar Revolución y calle 19; lamentablemente se encontraba inconsciente y no dio señales de vida al llegar a los consultorios de Farmacias Similares.

El médico de turno nada pudo hacer para poner a salvo al paciente y solicitó la intervención de las autoridades.

Se informó que el bebé se broncoaspiró con alimento y sus restos fueron analizados por un médico legista.