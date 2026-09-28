Saltillo busca 50 nuevos policías; quedan últimos lugares para registrarse

Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia, señaló que a partir de la próxima semana las mujeres y hombres que ya entregaron su documentación comenzarán un proceso de preevaluación, seguido de exámenes y entrevistas.

La Academia de Policía de Saltillo informó que quedan los últimos lugares para entregar documentación y registrarse como cadete de la Policía Municipal, luego de la respuesta que ha tenido la convocatoria para integrar una nueva generación.

“El objetivo es reclutar 50 cadetes, esa es la indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González y del comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y la convocatoria ha tenido una gran aceptación”, expresó.

“Quedan pocos lugares, así que el llamado a las mujeres y hombres que deseen participar es que ya no esperen más y se acerquen con su papelería”.

Entre los requisitos para ingresar se encuentra tener entre 18 y 40 años, contar con nacionalidad mexicana y estudios de preparatoria concluidos, además de no haber estado sujeto a procesos penales por delitos dolosos y acreditar un buen estado de salud.

Estrada Hernández destacó que quienes se integren a la Policía Municipal tendrán un sueldo de 18 mil pesos mensuales libres, además de prestaciones como servicio médico y de pensiones, la posibilidad de desarrollar una carrera policial con ascensos basados en méritos y acceso a créditos del Infonavit.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la convocatoria pueden comunicarse a los teléfonos 844-412-64-36 o vía WhatsApp al 844-100-94-34.