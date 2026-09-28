Saltillo busca 50 nuevos policías; quedan últimos lugares para registrarse

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    Saltillo busca 50 nuevos policías; quedan últimos lugares para registrarse
    La próxima semana comenzará la preevaluación de las personas que ya entregaron sus documentos. CORTESÍA

La convocatoria ha tenido una buena respuesta, por lo que la Academia llamó a los interesados a entregar su documentación cuanto antes

La Academia de Policía de Saltillo informó que quedan los últimos lugares para entregar documentación y registrarse como cadete de la Policía Municipal, luego de la respuesta que ha tenido la convocatoria para integrar una nueva generación.

Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia, señaló que a partir de la próxima semana las mujeres y hombres que ya entregaron su documentación comenzarán un proceso de preevaluación, seguido de exámenes y entrevistas.

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“El objetivo es reclutar 50 cadetes, esa es la indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González y del comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y la convocatoria ha tenido una gran aceptación”, expresó.

“Quedan pocos lugares, así que el llamado a las mujeres y hombres que deseen participar es que ya no esperen más y se acerquen con su papelería”.

Entre los requisitos para ingresar se encuentra tener entre 18 y 40 años, contar con nacionalidad mexicana y estudios de preparatoria concluidos, además de no haber estado sujeto a procesos penales por delitos dolosos y acreditar un buen estado de salud.

Estrada Hernández destacó que quienes se integren a la Policía Municipal tendrán un sueldo de 18 mil pesos mensuales libres, además de prestaciones como servicio médico y de pensiones, la posibilidad de desarrollar una carrera policial con ascensos basados en méritos y acceso a créditos del Infonavit.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la convocatoria pueden comunicarse a los teléfonos 844-412-64-36 o vía WhatsApp al 844-100-94-34.

$!El proceso de selección contempla exámenes y entrevistas antes del ingreso a la Academia.
El proceso de selección contempla exámenes y entrevistas antes del ingreso a la Academia. CORTESÍA

La Academia de Policía reiteró el llamado a quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en incorporarse a la corporación para aprovechar los últimos lugares disponibles.

Puedes entregar la documentación en la Academia de Policía, ubicada en la carretera Saltillo-Torreón #4140, colonia San José; en el Servicio Estatal del Empleo de la calle Victoria #608, Zona Centro. Atención lunes y jueves, de 8:00 a 14:00 horas; y en la Junta de Reclutamiento Municipal: calle Guillermo Purcell #104, Zona Centro. Atención martes y miércoles, de 7:30 a 14:00 horas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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