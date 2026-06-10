Instalarán módulo de vigilancia epidemiológica en aeropuerto de Piedras Negras por flujo de viajeros del Mundial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el incremento de la movilidad internacional previsto con motivo de la Copa Mundial de Futbol, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 instalará un módulo especial de vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, con el objetivo de monitorear posibles riesgos sanitarios entre los viajeros. El epidemiólogo Roberto Bellock explicó que la medida responde a lineamientos emitidos por autoridades federales y estatales de salud para reforzar la vigilancia en ciudades fronterizas que podrían registrar un mayor flujo de personas durante el evento deportivo.

El módulo operará bajo un esquema de vigilancia sindrómica, diseñado para detectar pasajeros con fiebre u otros síntomas relacionados con enfermedades sujetas a monitoreo epidemiológico. “La prioridad es identificar de manera oportuna cualquier situación que represente un riesgo para la salud pública, especialmente en viajeros procedentes del extranjero o de regiones con alertas sanitarias vigentes”, señaló Bellock. Actualmente, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia preventiva ante enfermedades como el ébola en algunas regiones de África, así como por antecedentes de casos de hantavirus asociados a viajeros internacionales. Por ello, consideran indispensable fortalecer los mecanismos de control en puntos de entrada al país, como los aeropuertos. En los próximos días, personal de la Jurisdicción Sanitaria realizará reuniones técnicas en las instalaciones aeroportuarias para definir la logística de operación, la ubicación del módulo y los protocolos de vigilancia que serán aplicados.

Estas acciones estarán acompañadas de capacitaciones dirigidas al personal médico y de enfermería de la región, con el propósito de garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante cualquier eventualidad sanitaria durante el periodo de mayor movilidad internacional. Las autoridades destacaron que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica forma parte de las medidas preventivas implementadas para proteger la salud de la población y mantener una detección oportuna de posibles riesgos sanitarios.

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