Saltillo: busca Profauna rescate de carpita saltillense con apoyo de Holcim Apasco

Sergio Marines Gómez, director general de Profauna, A.C., informó a VANGUARDIA que la organización se encuentra en conversaciones con la empresa Holcim Apasco para financiar un proyecto de conservación de la carpita saltillense (Gila modesta). El directivo detalló que la compañía realizó una visita de campo al arroyo Los Chorros para conocer el hábitat de esta especie endémica de la Sierra de Zapalinamé y evaluar la aportación económica que destinarán al proyecto.

“Estamos en pláticas con la empresa Holcim de cementos. Ellos están interesados en aportar recursos para la carpita. Ahorita estamos empezando las conversaciones, empezamos con que visitaran el sitio, que vieran las características de la carpita y ellos en posteriores reuniones nos van a informar con qué cantidad están dispuestos a participar”, señaló. Marines Gómez indicó que el presupuesto requerido para las labores de rescate se mantiene en cerca de 500 mil pesos, recurso que se utilizaría para actualizar los estudios poblacionales e implementar acciones de protección en la parte alta del cauce, donde se ubican las parejas reproductivas. Asimismo, mencionó que han explorado convocatorias de organizaciones internacionales como la Fundación Bin Sayet para la conservación de especies, con el objetivo de someter propuestas y obtener patrocinios adicionales para el programa. CONTROLAN EXPANSIÓN DEL LANGOSTINO Respecto al estado actual de la carpita saltillense, el entrevistado compartió que investigadores de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) regresaron recientemente para tomar muestras de lodos y monitorear la zona, concluyendo que la situación de la especie se mantiene similar, sin deterioro ni avances. En ese sentido, Profauna inició un programa piloto para el control del langostino, un crustáceo exótico proveniente del río Misisipi en Estados Unidos que fue introducido para consumo humano y como mascota.

“El langostino es uno de los principales depredadores de la carpita. Es una especie exótica, viene del río Misisipi, los Estados Unidos. Se utilizó para producción de cangrejo a nivel de consumo humano y también como mascota y ahora lo tenemos aquí causando poco de estragos ahí en el hábitat de la carpita”, afirmó. El programa busca evaluar distintos métodos de captura para determinar cuál resulta más eficiente y de menor costo, con el fin de liberar espacio en el cuerpo de agua y permitir que la especie endémica pueda reproducirse y subsistir.

MUESTRAN EJEMPLARES BUENA SALUD En cuanto a la cantidad de ejemplares en la zona, Marines Gómez explicó que resulta complejo establecer una cifra exacta debido a la alta mortalidad que registra la especie durante sus fases de alevines y especímenes maduros. Sin embargo, los monitoreos realizados por la UJED confirmaron que existe presencia de la carpita a lo largo de todo el cauce del arroyo Los Chorros, registrando animales en un estado de salud idóneo. “La condición de las carpitas capturadas es una condición buena, es decir, son especímenes que están saludables, que tienen un buen desarrollo y que prácticamente no tienen enfermedades ni parásitos, que eso es algo poco común con especies tan en riesgo, tan vulnerables”, expuso.

OTRAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Además del trabajo enfocado en la carpita saltillense, Marines Gómez destacó que Profauna realiza labores permanentes para la protección de otras especies en peligro dentro de la región. Entre ellas se encuentra el perrito de la pradera, especie endémica de México para la cual rentan terrenos con presencia de colonias con el fin de manejar y mejorar las condiciones del pastizal. De igual forma, la organización mantiene acciones de trabajo con el oso negro mediante asesorías a empresas y propietarios de predios para prevenir y atender posibles conflictos con la especie.