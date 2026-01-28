Saltillo: cae joven de edificio en construcción y se fractura la nariz

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 28 enero 2026
    Saltillo: cae joven de edificio en construcción y se fractura la nariz
    El accidente ocurrió en un edificio ubicado sobre el bulevar Los Pastores, en la colonia La Palmilla. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El rescate requirió el uso de equipo especializado y la intervención de paramédicos para descender al lesionado de manera segura

Un hombre fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS, luego de sufrir una caída mientras realizaba trabajos de soldadura en un edificio en construcción. El accidente le habría provocado una fractura en la nariz, en Saltillo.

Cerca de las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911 sobre un accidente laboral en un edificio ubicado sobre el bulevar Los Pastores, en la colonia La Palmilla.

TE PUEDE INTERESAR: Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado

$!El joven fue inmovilizado con collarín y arnés tipo araña antes de ser trasladado al hospital.
El joven fue inmovilizado con collarín y arnés tipo araña antes de ser trasladado al hospital. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información disponible, el trabajador, identificado como Víctor, de 22 años de edad, cayó desde una altura superior a los dos metros y medio.

Compañeros de trabajo decidieron no moverlo y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos ingresaron al inmueble para valorar al lesionado en la parte alta del edificio.

$!El trabajador fue llevado a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica.
El trabajador fue llevado a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras la revisión inicial, se determinó su traslado al hospital. Para ello, se utilizó una grúa hidráulica con la que se elevó la camilla, junto con el equipo de inmovilización, como collarín y arnés tipo araña, los cuales fueron colocados al joven para realizar el descenso de manera segura por las escaleras, con apoyo de los trabajadores.

Una vez en la planta baja, el lesionado fue colocado en la camilla y posteriormente ingresado a la ambulancia para ser trasladado a la Clínica Dos del IMSS, donde quedó bajo atención médica especializada.

$!Una grúa hidráulica fue utilizada para descender al trabajador desde los niveles superiores del inmueble.
Una grúa hidráulica fue utilizada para descender al trabajador desde los niveles superiores del inmueble. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de Protección Civil acudirá al lugar de los hechos para realizar la inspección correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?