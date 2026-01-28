Saltillo: cae joven de edificio en construcción y se fractura la nariz

Un hombre fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS, luego de sufrir una caída mientras realizaba trabajos de soldadura en un edificio en construcción. El accidente le habría provocado una fractura en la nariz, en Saltillo.

Cerca de las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911 sobre un accidente laboral en un edificio ubicado sobre el bulevar Los Pastores, en la colonia La Palmilla.

