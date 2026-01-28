Saltillo: cae joven de edificio en construcción y se fractura la nariz
El rescate requirió el uso de equipo especializado y la intervención de paramédicos para descender al lesionado de manera segura
Un hombre fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS, luego de sufrir una caída mientras realizaba trabajos de soldadura en un edificio en construcción. El accidente le habría provocado una fractura en la nariz, en Saltillo.
Cerca de las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911 sobre un accidente laboral en un edificio ubicado sobre el bulevar Los Pastores, en la colonia La Palmilla.
De acuerdo con la información disponible, el trabajador, identificado como Víctor, de 22 años de edad, cayó desde una altura superior a los dos metros y medio.
Compañeros de trabajo decidieron no moverlo y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos ingresaron al inmueble para valorar al lesionado en la parte alta del edificio.
Tras la revisión inicial, se determinó su traslado al hospital. Para ello, se utilizó una grúa hidráulica con la que se elevó la camilla, junto con el equipo de inmovilización, como collarín y arnés tipo araña, los cuales fueron colocados al joven para realizar el descenso de manera segura por las escaleras, con apoyo de los trabajadores.
Una vez en la planta baja, el lesionado fue colocado en la camilla y posteriormente ingresado a la ambulancia para ser trasladado a la Clínica Dos del IMSS, donde quedó bajo atención médica especializada.
Personal de Protección Civil acudirá al lugar de los hechos para realizar la inspección correspondiente.