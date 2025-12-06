Saltillo: cambio de carril mal ejecutado provoca choque por alcance y caos en el periférico LEA

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    Autoridades de Tránsito revisaron los vehículos dañados tras el choque en el periférico LEA. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las maniobras de Tránsito Municipal mantuvieron bloqueado un carril por varios minutos, lo que generó retrasos en plena hora de mayor circulación

El exceso de velocidad y una lenta reacción ocasionaron daños materiales y generaron tráfico vehicular sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo la mañana de este sábado. El incidente ocurrió en los carriles centrales con dirección a El Sarape.

El siniestro se registró minutos después de las 09:00 horas, entre los bulevares Otilio González y Carlos Abedrop. Fue provocado por el conductor de un Toyota Yaris, identificado como Kevin.

$!La Dodge Nitro quedó afectada en su parte posterior mientras se realizaban las maniobras de abanderamiento.
La Dodge Nitro quedó afectada en su parte posterior mientras se realizaban las maniobras de abanderamiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El hombre circulaba por el carril izquierdo cuando intentó cambiar de carril; sin embargo, debido a la carga vehicular del momento no realizó la maniobra correctamente, impactando por la parte trasera a una Dodge Nitro.

$!El Toyota Yaris permaneció detenido en el carril izquierdo luego del impacto trasero.
El Toyota Yaris permaneció detenido en el carril izquierdo luego del impacto trasero. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Aunque la colisión dejó daños en ambos vehículos, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Elementos de Tránsito Municipal efectuaron maniobras de abanderamiento y ordenaron el retiro de las unidades, ya que uno de los carriles quedó bloqueado y se generó tráfico por varios minutos.

