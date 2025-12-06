Saltillo: cambio de carril mal ejecutado provoca choque por alcance y caos en el periférico LEA

El exceso de velocidad y una lenta reacción ocasionaron daños materiales y generaron tráfico vehicular sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo la mañana de este sábado. El incidente ocurrió en los carriles centrales con dirección a El Sarape.

El siniestro se registró minutos después de las 09:00 horas, entre los bulevares Otilio González y Carlos Abedrop. Fue provocado por el conductor de un Toyota Yaris, identificado como Kevin.

