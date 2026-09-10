Saltillo: camión de la Periférico se brinca embotellamiento y circula en sentido contrario por V. Carranza (video)

Un camión de la ruta Periférico fue captado mientras se brincaba un embotellamiento sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, al subir al camellón y circular varios metros en sentido contrario antes de incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez.

El hecho quedó registrado en un video difundido este jueves en TikTok, donde se observa a la unidad cuando circulaba de norte a sur por Venustiano Carranza y, entre avenida México y el periférico LEA, abandonó los carriles correspondientes a su sentido de circulación.

En las imágenes se aprecia cómo el operador subió el camión al camellón central para después avanzar por los carriles utilizados por los vehículos que circulan en sentido contrario, con el aparente propósito de evitar la fila que se registraba en la zona.

Tras recorrer ese tramo por el lado opuesto de Venustiano Carranza, la unidad continuó la maniobra hasta incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez.

El video comenzó a generar reacciones entre usuarios de redes sociales y, hasta la tarde de este jueves, acumulaba cerca de 800 reacciones y casi 40 comentarios, varios de ellos centrados en la maniobra realizada por el operador y en la actuación de las autoridades de Tránsito.

“Mostrando quién trae más billete pa’ hacer lo que se les hincha”, escribió uno de los usuarios, mientras otro cuestionó: “La Policía de Tránsito... ¿bien?”.

Entre las reacciones también apareció el comentario: “Ah, pero uno hace lo mismo y hasta en bote y sin dinero termina”, en referencia a las posibles consecuencias que tendría una maniobra similar realizada por un automovilista particular.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si la unidad fue identificada o si alguna autoridad de Tránsito tomó conocimiento de la maniobra difundida en redes sociales.