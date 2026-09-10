Saltillo: camión de la Periférico se brinca embotellamiento y circula en sentido contrario por V. Carranza (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: camión de la Periférico se brinca embotellamiento y circula en sentido contrario por V. Carranza (video)
    El camión fue captado mientras circulaba en sentido contrario sobre Venustiano Carranza, luego de subir al camellón para evitar el embotellamiento. TOMADA DE VÍDEO

La unidad subió al camellón entre avenida México y el periférico LEA para avanzar por los carriles opuestos antes de incorporarse nuevamente a la vialidad

Un camión de la ruta Periférico fue captado mientras se brincaba un embotellamiento sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, al subir al camellón y circular varios metros en sentido contrario antes de incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez.

El hecho quedó registrado en un video difundido este jueves en TikTok, donde se observa a la unidad cuando circulaba de norte a sur por Venustiano Carranza y, entre avenida México y el periférico LEA, abandonó los carriles correspondientes a su sentido de circulación.

En las imágenes se aprecia cómo el operador subió el camión al camellón central para después avanzar por los carriles utilizados por los vehículos que circulan en sentido contrario, con el aparente propósito de evitar la fila que se registraba en la zona.

Tras recorrer ese tramo por el lado opuesto de Venustiano Carranza, la unidad continuó la maniobra hasta incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez.

El video comenzó a generar reacciones entre usuarios de redes sociales y, hasta la tarde de este jueves, acumulaba cerca de 800 reacciones y casi 40 comentarios, varios de ellos centrados en la maniobra realizada por el operador y en la actuación de las autoridades de Tránsito.

“Mostrando quién trae más billete pa’ hacer lo que se les hincha”, escribió uno de los usuarios, mientras otro cuestionó: “La Policía de Tránsito... ¿bien?”.

Entre las reacciones también apareció el comentario: “Ah, pero uno hace lo mismo y hasta en bote y sin dinero termina”, en referencia a las posibles consecuencias que tendría una maniobra similar realizada por un automovilista particular.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si la unidad fue identificada o si alguna autoridad de Tránsito tomó conocimiento de la maniobra difundida en redes sociales.

Un camión de la ruta Periférico fue captado mientras se brincaba un embotellamiento sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, al subir al camellón y circular varios metros en sentido contrario antes de incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez.

El hecho quedó registrado en un video difundido este jueves en TikTok, donde se observa a la unidad cuando circulaba de norte a sur por Venustiano Carranza y, entre avenida México y el periférico LEA, abandonó los carriles correspondientes a su sentido de circulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/operativo-nocturno-en-saltillo-deja-mas-de-30-detenidos-siete-tenian-orden-de-aprehension-BE23416016

En las imágenes se aprecia cómo el operador subió el camión al camellón central para después avanzar por los carriles utilizados por los vehículos que circulan en sentido contrario, con el aparente propósito de evitar la fila que se registraba en la zona.

Tras recorrer ese tramo por el lado opuesto de Venustiano Carranza, la unidad continuó la maniobra hasta incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez.

El video comenzó a generar reacciones entre usuarios de redes sociales y, hasta la tarde de este jueves, acumulaba cerca de 800 reacciones y casi 40 comentarios, varios de ellos centrados en la maniobra realizada por el operador y en la actuación de las autoridades de Tránsito.

“Mostrando quién trae más billete pa’ hacer lo que se les hincha”, escribió uno de los usuarios, mientras otro cuestionó: “La Policía de Tránsito... ¿bien?”.

Entre las reacciones también apareció el comentario: “Ah, pero uno hace lo mismo y hasta en bote y sin dinero termina”, en referencia a las posibles consecuencias que tendría una maniobra similar realizada por un automovilista particular.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si la unidad fue identificada o si alguna autoridad de Tránsito tomó conocimiento de la maniobra difundida en redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conductores
Redes sociales
Ciudadanía

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuerda floja

La cuerda floja
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
true

Monclova: Piden reactivación de AHMSA sin importar quién sea el dueño
La entidad tuvo la segunda tasa de incidencia delictiva más baja del país, según la ENVIPE 2026.

Coahuila, el estado más seguro del país: INEGI
Moreira Valdés será ingresado nuevamente al quirófano para un segundo procedimiento de cateterismo.

Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Dos mujeres se abrazan mientras observan el incendio del World Trade Center tras un ataque terrorista contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York.

Por qué los atentados del 11 de septiembre se sienten de forma distinta 25 años después
Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de mejorar sus propias capacidades y advirtió que los sistemas actuales podrían volverse mucho más peligrosos en los próximos años.

¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ’Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic