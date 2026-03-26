Saltillo: capturan caballo suelto tras recorrer el bulevar Fundadores
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El animal fue seguido a distancia por los oficiales para evitar que se alterara y provocara un accidente en una de las vialidades más transitadas
Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo lograron, tras una larga búsqueda, la recuperación de un caballo que se encontraba suelto y circulaba sobre la lateral del bulevar Fundadores la tarde de este jueves.
Luego de que se reportara la presencia del equino en los alrededores del Hospital General, los oficiales acudieron de inmediato al lugar para iniciar su búsqueda y aseguramiento.
Tras perderse momentáneamente, se recibieron nuevos reportes del animal sobre el bulevar Fundadores, donde fue seguido sin alterarlo, con el objetivo de evitar un accidente y prevenir que fuera atropellado, salvaguardando su integridad y la de los automovilistas.
Finalmente, fue en el Bosque Urbano Ejército Mexicano donde los oficiales lograron acercarse y asegurarlo. Posteriormente, lo ataron a un árbol en una zona con mayor sombra.
Se esperó la llegada de los propietarios del equino, quienes arribaron más tarde para reclamarlo. En el lugar, se les informó sobre las medidas a seguir para evitar que este tipo de incidentes se repitan.