Saltillo: capturan caballo suelto tras recorrer el bulevar Fundadores

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Saltillo: capturan caballo suelto tras recorrer el bulevar Fundadores
    El aseguramiento se realizó en el Bosque Urbano Ejército Mexicano. ULISES MARTÍNEZ

El animal fue seguido a distancia por los oficiales para evitar que se alterara y provocara un accidente en una de las vialidades más transitadas

Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo lograron, tras una larga búsqueda, la recuperación de un caballo que se encontraba suelto y circulaba sobre la lateral del bulevar Fundadores la tarde de este jueves.

Luego de que se reportara la presencia del equino en los alrededores del Hospital General, los oficiales acudieron de inmediato al lugar para iniciar su búsqueda y aseguramiento.

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$!El animal fue seguido sin alterarlo para evitar un accidente vial.
El animal fue seguido sin alterarlo para evitar un accidente vial. ULISES MARTÍNEZ

Tras perderse momentáneamente, se recibieron nuevos reportes del animal sobre el bulevar Fundadores, donde fue seguido sin alterarlo, con el objetivo de evitar un accidente y prevenir que fuera atropellado, salvaguardando su integridad y la de los automovilistas.

$!Elementos de la Policía Ambiental realizaron la búsqueda del equino tras varios reportes ciudadanos.
Elementos de la Policía Ambiental realizaron la búsqueda del equino tras varios reportes ciudadanos. ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, fue en el Bosque Urbano Ejército Mexicano donde los oficiales lograron acercarse y asegurarlo. Posteriormente, lo ataron a un árbol en una zona con mayor sombra.

Se esperó la llegada de los propietarios del equino, quienes arribaron más tarde para reclamarlo. En el lugar, se les informó sobre las medidas a seguir para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

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