Saltillo: capturan caballo suelto tras recorrer el bulevar Fundadores

Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo lograron, tras una larga búsqueda, la recuperación de un caballo que se encontraba suelto y circulaba sobre la lateral del bulevar Fundadores la tarde de este jueves.

Luego de que se reportara la presencia del equino en los alrededores del Hospital General, los oficiales acudieron de inmediato al lugar para iniciar su búsqueda y aseguramiento.