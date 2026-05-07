Saltillo: carambola de tres vehículos paraliza la circulación en Fundadores

Un accidente entre tres vehículos se registró sobre el carril izquierdo del bulevar Fundadores, entre las colonias Zaragoza y Mirasierra, en Saltillo, con dirección hacia Arteaga, lo que provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos. De acuerdo con la declaración de los participantes ante las autoridades, metros adelante del accidente ya se encontraba otro percance vial, por lo que el conductor de un Chevrolet Spark disminuyó la velocidad y detuvo su marcha para evitar riesgos.

Detrás de él también logró detenerse la conductora de un Nissan Tiida; sin embargo, la conductora de una camioneta Nissan Frontier no alcanzó a frenar a tiempo. La mujer intentó esquivar el Tiida, pero terminó impactándolo en el ángulo trasero derecho. Tras el golpe, el Nissan fue proyectado contra el muro de contención y posteriormente se impactó contra el Chevrolet Spark.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Los conductores permanecieron en el lugar mientras esperaban la llegada de las autoridades municipales y de las compañías aseguradoras. Elementos de Tránsito realizaron maniobras para mover los vehículos hacia un costado de la vialidad y así liberar parcialmente la circulación, ya que el percance generó tráfico lento con dirección a Arteaga mientras se determinaban daños y responsabilidades.