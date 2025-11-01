Saltillo: Celebran más de 3 mil personas la tradición del Día de Muertos en el desfile Xantolum 2025 (FOTOS)

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Saltillo: Celebran más de 3 mil personas la tradición del Día de Muertos en el desfile Xantolum 2025 (FOTOS)
    Más de 40 carros alegóricos desfilaron por el centro de la ciudad en un espectáculo único. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Luces, colores, danzantes y catrinas adornaron las calles de Saltillo en la novena edición de esta celebración que mantiene vivas las costumbres del norte de México

En un evento que se ha convertido en una tradición, este sábado se realizó en Saltillo el Festival Xantolum con poco más de 3 mil participantes.

Más de 40 carros alegóricos conformaron el contingente que se trasladó desde el cruce del bulevar V. Carranza, recorrió hacia el sur por la calle Ignacio Allende, giró hacia Ramos Arizpe y culminó en la Plaza Coahuila.

Danzantes, perros xoloitzcuintles, automóviles clásicos y decorados, catrinas, catrines, flores de cempasúchil, vaqueros, motociclistas, matlachines y estudiantes formaron el desfile.

Alma Méndez, integrante del comité organizador, comentó que es la novena edición en 10 años que se realiza el festival, el cual ha crecido en participantes y público que asiste a observar.

“Una de las principales motivaciones es seguir contribuyendo para que permanezcan las tradiciones culturales en el norte del país como es el Día de Muertos. Es una tradición que se fue perdiendo a través de los años, eso lo identificamos y es como empezamos a hacer el desfile de las catrinas, iniciamos con un contingente apenas de 250 personas, hoy somos casi 3 mil personas desfilando”, expuso.

$!El contingente inicia con motociclistas, marcando el ritmo del festival.
El contingente inicia con motociclistas, marcando el ritmo del festival. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Asimismo destacó que el festival Xantolum tiene el reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en su catálogo de tradiciones, mismo que se otorgó en 2023.

El contingente fue encabezado por un grupo de motociclistas seguido de apaches nativos de Cuatrociénegas quienes hicieron su recorrido en caballo.

$!Flores de cempasúchil y automóviles clásicos llenan de vida las calles de Saltillo.
Flores de cempasúchil y automóviles clásicos llenan de vida las calles de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Posteriormente el grupo Temazcalito Saltillo realizó una sesión de bendición del aire con incienso realizando honores a los cuatro puntos cardinales.

Instituciones privadas y públicas como la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila participaron también en el desfile, incluyendo a los elementos K-9.

$!El público celebra cada paso de los carros alegóricos y las catrinas en su recorrido.
El público celebra cada paso de los carros alegóricos y las catrinas en su recorrido. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Méndez destacó que Xantolum es un desfile que ya es solicitado por la ciudadanía por lo que se trabaja en él muchos meses antes de su realización cada otoño.

Además mencionó la labor que realizan Josaphat Benavides como pionero del desfile y María del Socorro Torres, directora del mismo.

$!Catrinas, catrines y matlachines celebran la riqueza cultural del norte de México.
Catrinas, catrines y matlachines celebran la riqueza cultural del norte de México. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

En el banderazo de salida, a Torres le acompañaron el CEO de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo; Emanuel Sousa Carreón, director de la Escuela Coahuila; José Alberto Meollo, empresario restaurantero propietario de Las Escolleras; Raúl Rodarte, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV); Rodolfo Arizpe, empresario y la música coahuilense Rosy Garza.

  • $!El desfile creció de 250 a casi 3 mil participantes en una década de tradición.
    El desfile creció de 250 a casi 3 mil participantes en una década de tradición. FOTO: HÉCTOR GARCÍA
  • $!Danzantes y motociclistas se unen en un desfile que mezcla tradición y modernidad.
    Danzantes y motociclistas se unen en un desfile que mezcla tradición y modernidad. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

