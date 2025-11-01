Saltillo: Celebran más de 3 mil personas la tradición del Día de Muertos en el desfile Xantolum 2025 (FOTOS)

En un evento que se ha convertido en una tradición, este sábado se realizó en Saltillo el Festival Xantolum con poco más de 3 mil participantes. Más de 40 carros alegóricos conformaron el contingente que se trasladó desde el cruce del bulevar V. Carranza, recorrió hacia el sur por la calle Ignacio Allende, giró hacia Ramos Arizpe y culminó en la Plaza Coahuila. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita Danzantes, perros xoloitzcuintles, automóviles clásicos y decorados, catrinas, catrines, flores de cempasúchil, vaqueros, motociclistas, matlachines y estudiantes formaron el desfile. Alma Méndez, integrante del comité organizador, comentó que es la novena edición en 10 años que se realiza el festival, el cual ha crecido en participantes y público que asiste a observar.

“Una de las principales motivaciones es seguir contribuyendo para que permanezcan las tradiciones culturales en el norte del país como es el Día de Muertos. Es una tradición que se fue perdiendo a través de los años, eso lo identificamos y es como empezamos a hacer el desfile de las catrinas, iniciamos con un contingente apenas de 250 personas, hoy somos casi 3 mil personas desfilando”, expuso.

Asimismo destacó que el festival Xantolum tiene el reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en su catálogo de tradiciones, mismo que se otorgó en 2023. El contingente fue encabezado por un grupo de motociclistas seguido de apaches nativos de Cuatrociénegas quienes hicieron su recorrido en caballo.

Posteriormente el grupo Temazcalito Saltillo realizó una sesión de bendición del aire con incienso realizando honores a los cuatro puntos cardinales. Instituciones privadas y públicas como la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila participaron también en el desfile, incluyendo a los elementos K-9.

Méndez destacó que Xantolum es un desfile que ya es solicitado por la ciudadanía por lo que se trabaja en él muchos meses antes de su realización cada otoño. TE PUEDE INTERESAR: Seguridad Pública de Coahuila honra a ‘elementos caídos’ con altar de muertos Además mencionó la labor que realizan Josaphat Benavides como pionero del desfile y María del Socorro Torres, directora del mismo.

En el banderazo de salida, a Torres le acompañaron el CEO de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo; Emanuel Sousa Carreón, director de la Escuela Coahuila; José Alberto Meollo, empresario restaurantero propietario de Las Escolleras; Raúl Rodarte, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV); Rodolfo Arizpe, empresario y la música coahuilense Rosy Garza.