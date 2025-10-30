Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita

Saltillo
/ 30 octubre 2025
    Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
    El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos. FOTO: OMAR SAUCEDO

Vecinos de la zona centro y diversas instituciones instalan este altar desde hace 8 años en el corazón de Saltillo

Entre catrinas, colores y el olor del incienso y las flores, la noche de este jueves el barrio de Santa Anita se iluminó con el resplandor de cientos de velas y luces que integran el Altar Monumental, una tradición que desde 2017 une a la comunidad saltillense en torno a la memoria e identidad.

El altar, integrado por 177 escalones y más de 500 fotografías de difuntos, es resultado del trabajo conjunto entre vecinos del barrio de Santa Anita, la Universidad Carolina, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y Distrito Centro, así como con el apoyo de diversos colectivos culturales y ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Saldrás a pedir dulces o de fiesta en Halloween? Cuál será el clima en Saltillo y Monterrey

Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, destacó la participación de la comunidad.

Nora Aguilar Gutiérrez, representante del barrio de Santa Anita, expresó su deseo de que en los años posteriores más ciudadanos se unan a estos esfuerzos. Añadió que este año el altar tiene una dedicación especial para Margarita, quien formó parte de la comunidad y recientemente falleció.

$!Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita

En representación del alcalde Javier Díaz González, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte, señaló que con el altar, en el Barrio de Santa Anita se enciende la memoria, se siente, se recuerda y se heredan las tradiciones.

“Honrar a nuestros muertos no es solo un acto de tristeza, sino un gesto de cariño eterno. Ellos construyeron los cimientos de nuestra ciudad y de nuestras familias. Hoy nosotros levantamos este altar para decirles que siguen con nosotros, que no hay olvido cuando hay comunidad”, señaló.

Tras su apertura, familias saltillenses recorrieron las escalinatas y disfrutaron de antojitos mexicanos que se ofertan en los alrededores.

$!Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita

El Altar Monumental permanecerá abierto al público hasta el 2 de noviembre, de día y de noche, como un espacio de encuentro y reflexión.

“Que nuestros fieles difuntos a través de estas flores, estas velas, estos símbolos, sepan que su legado sigue en pie firme como nuestras montañas y cálido, como nuestra gente”, concluyó Rodarte.

Temas


Altar De Muertos
Día De Muertos

Localizaciones


Saltillo

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
true

A AMLO lo emborrachó el poder
true

Defectos del Fonden vistos en 2020
El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres llevó la investigación que derivó en la sanción.

Saltillo: acusado de violencia familiar paga reparación de mil 500 pesos y queda en libertad
SAT: Halloween o travesura

Halloween o travesura
El alumno lesionado fue trasladado por sus padres tras el accidente durante la clase de educación física en el Instituto Bilingüe La Cañada.

Saltillo: estudiante sufre grave lesión en instituto; familia denuncia negligencia
true

Coahuila debe apostar por las industrias creativas
El imputado compareció ante el juez durante la audiencia inicial, en la que se dictó prisión preventiva justificada.

Suman ocho denuncias contra voyeurista de la UTC; logran judicializar dos