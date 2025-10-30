$!Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita

Entre catrinas, colores y el olor del incienso y las flores, la noche de este jueves el barrio de Santa Anita se iluminó con el resplandor de cientos de velas y luces que integran el Altar Monumental, una tradición que desde 2017 une a la comunidad saltillense en torno a la memoria e identidad.

El altar, integrado por 177 escalones y más de 500 fotografías de difuntos, es resultado del trabajo conjunto entre vecinos del barrio de Santa Anita, la Universidad Carolina, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y Distrito Centro, así como con el apoyo de diversos colectivos culturales y ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Saldrás a pedir dulces o de fiesta en Halloween? Cuál será el clima en Saltillo y Monterrey

Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, destacó la participación de la comunidad.

Nora Aguilar Gutiérrez, representante del barrio de Santa Anita, expresó su deseo de que en los años posteriores más ciudadanos se unan a estos esfuerzos. Añadió que este año el altar tiene una dedicación especial para Margarita, quien formó parte de la comunidad y recientemente falleció.