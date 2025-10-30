Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Vecinos de la zona centro y diversas instituciones instalan este altar desde hace 8 años en el corazón de Saltillo
Entre catrinas, colores y el olor del incienso y las flores, la noche de este jueves el barrio de Santa Anita se iluminó con el resplandor de cientos de velas y luces que integran el Altar Monumental, una tradición que desde 2017 une a la comunidad saltillense en torno a la memoria e identidad.
El altar, integrado por 177 escalones y más de 500 fotografías de difuntos, es resultado del trabajo conjunto entre vecinos del barrio de Santa Anita, la Universidad Carolina, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y Distrito Centro, así como con el apoyo de diversos colectivos culturales y ciudadanos.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Saldrás a pedir dulces o de fiesta en Halloween? Cuál será el clima en Saltillo y Monterrey
Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, destacó la participación de la comunidad.
Nora Aguilar Gutiérrez, representante del barrio de Santa Anita, expresó su deseo de que en los años posteriores más ciudadanos se unan a estos esfuerzos. Añadió que este año el altar tiene una dedicación especial para Margarita, quien formó parte de la comunidad y recientemente falleció.
En representación del alcalde Javier Díaz González, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte, señaló que con el altar, en el Barrio de Santa Anita se enciende la memoria, se siente, se recuerda y se heredan las tradiciones.
“Honrar a nuestros muertos no es solo un acto de tristeza, sino un gesto de cariño eterno. Ellos construyeron los cimientos de nuestra ciudad y de nuestras familias. Hoy nosotros levantamos este altar para decirles que siguen con nosotros, que no hay olvido cuando hay comunidad”, señaló.
Tras su apertura, familias saltillenses recorrieron las escalinatas y disfrutaron de antojitos mexicanos que se ofertan en los alrededores.
El Altar Monumental permanecerá abierto al público hasta el 2 de noviembre, de día y de noche, como un espacio de encuentro y reflexión.
“Que nuestros fieles difuntos a través de estas flores, estas velas, estos símbolos, sepan que su legado sigue en pie firme como nuestras montañas y cálido, como nuestra gente”, concluyó Rodarte.