Seguridad Pública de Coahuila honra a ‘elementos caídos’ con altar de muertos
El homenaje reúne recuerdos, fotos y símbolos de quienes forjaron la historia de la corporación
La Secretaría de Seguridad del Estado instaló un altar de muertos en sus oficinas centrales, con el objetivo de honrar la memoria y el servicio de los elementos de la corporación que han fallecido.
La ofrenda se colocó en las instalaciones de la Subsecretaría de Operación Policial, en el marco de la conmemoración del Día de Muertos.
Esta iniciativa busca mantener viva la tradición mexicana y, al mismo tiempo, reconocer el compromiso de los agentes caídos en distintos contextos.
Jesús Alvarado, vocero de Seguridad Pública en Coahuila, explicó que el altar fue erigido para recordar a todos los agentes que han partido, sin importar la causa de su fallecimiento.
“Se instaló un altar de muertos para los elementos caídos, así como para compañeros que no necesariamente fallecieron en servicio, sino también por accidente, edad o enfermedad”, señaló Alvarado.
El homenaje está dedicado a todos los compañeros que han fallecido, en un acto que combina respeto, tradición y reconocimiento a su legado de servicio.
“Respetando la tradición mexicana, se recuerda a todos los compañeros que han fallecido, muchos de ellos en el cumplimiento de su deber”, agregó el vocero.
El propósito central es destacar la lealtad, el servicio y los lazos de camaradería que se forjaron durante la vida laboral de los agentes dentro de la corporación.
“Es un homenaje al servicio y a la amistad; muchos fueron compañeros en patrullajes, recorridos por las distintas regiones o durante su formación en la academia”, comentó Alvarado.
Además del altar central, diversas unidades internas —como el grupo PAR (Policía de Acción y Reacción)— también montaron sus propias ofrendas.
“Cada grupo tiene su propio altar en su base, y otras regiones también instalan esta ofrenda tradicional mexicana para recordar a sus compañeros”, añadió el vocero.
Finalmente, Alvarado destacó que las difíciles condiciones de trabajo en el estado fortalecen los lazos entre los elementos.
“Ellos comparten largas temporadas en el desierto; el clima de Coahuila es exigente, y esta es una forma muy bonita de recordar a quienes ya no están con nosotros”, concluyó.