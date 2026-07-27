Saltillo cerrará 2026 con 185 millones de pesos a obras para reducir rezagos en zonas vulnerables

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    Saltillo cerrará 2026 con 185 millones de pesos a obras para reducir rezagos en zonas vulnerables
    Las obras beneficiarán principalmente a colonias de reciente regularización y comunidades rurales. CORTESÍA

El recurso se aplica en infraestructura básica, centros comunitarios, consultorios médicos y obras pluviales en colonias recientemente regularizadas y comunidades rurales

El Gobierno Municipal de Saltillo destinará este año un total de 185 millones de pesos a obras de infraestructura social enfocadas en reducir los niveles de pobreza y atender rezagos en colonias de reciente regularización y comunidades rurales, informó el director de Obras Públicas, Antonio Nerio.

El funcionario explicó que el presupuesto será utilizado en obras de pavimentación, electrificación, introducción de agua potable y drenaje, además de la construcción de centros comunitarios, consultorios médicos y techumbres en escuelas ubicadas en sectores con mayores carencias.

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También contempla la edificación de nuevos centros comunitarios, el equipamiento de espacios ya existentes con consultorios médicos y el desazolve de pozos de abrevadero para aprovechar la captación de agua durante la temporada de lluvias.

Nerio precisó que parte de este presupuesto también será destinado a infraestructura pluvial, además de obras de vialidad dentro de las zonas beneficiadas.

Señaló que alrededor del 85 por ciento de la inversión estará dirigida a colonias que recientemente concluyeron su proceso de regularización, ya que únicamente en estos sectores es posible ejercer recursos públicos para la introducción de servicios básicos.

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El director de Obras Públicas explicó que el municipio no puede realizar inversiones en asentamientos irregulares ubicados en zonas federales protegidas o en áreas que no son susceptibles de regularización, por lo que los proyectos se concentran en sectores que ya cuentan con la documentación necesaria.

Antonio Nerio destacó que el presupuesto para infraestructura social representa un incremento respecto al año anterior, cuando se ejercieron 155 millones de pesos, con el propósito de ampliar la cobertura de obras que mejoren las condiciones de vida de la población con mayores necesidades.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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