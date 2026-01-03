Saltillo: Checa falla mecánica y se le incendia camioneta

Saltillo
/ 3 enero 2026
    Saltillo: Checa falla mecánica y se le incendia camioneta
    El fuego logró consumir la totalidad del vehículo, sin dañar otras partes del domicilio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Afortunadamente el dueño del vehículo resultó ileso

Al estar revisando una camioneta para checar una falla mecánica, algo falló y terminó por incendiar el vehículo en el interior de la cochera del domicilio 169 de la calle Cotopaxi, en la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo.

Alrededor de las 16:12 horas de este sábado, se registró en el número de emergencias 911, la llamada que informaba del siniestro, movilizándose el personal del cuerpo de bomberos de la estación norte.

$!El dueño de la camioneta logró poner a salvo a un gato.
El dueño de la camioneta logró poner a salvo a un gato. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

TE PUEDE INTERESAR: Detiene Policía Cibernética de Saltillo a presunto defraudador en venta por redes sociales

En el lugar ya se encontraban elemenetos de la Policía Municipal quienes con la ayuda de los vecinos lograron retirar un auto Nissan, el cual movieron debido a que la radiación del fuego estaba alcanzándolo.

En el interior del domicilio, específicamente en la cochera estaba la camioneta en llamas, por lo que hubo que forzar la puerta eléctrica para poder ingresar al domicilio donde se encontraba David Alejando Castillo Bernal, de 38 años.

Fue él mismo quien dio aviso al número de emergencias, y pidió apoyo, pues no logró controlar las llamas y fue ayudado a salir; llevaba un gato en los brazos, reportándose fuera de peligro por lo sucedido.

$!Una falla mecánica fue lo que ocasionó el siniestro.
Una falla mecánica fue lo que ocasionó el siniestro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras terminar el trabajo y descartar algún riesgo, el personal de bomberos procedió a retirarse del lugar y dio recomendaciones al propietario del domicilio, esperando el personal de Protección Civil para revisar los daños.

Temas


Policía
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política

¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
true

POLITICÓN: Acuden arteaguenses a pagar predial... ¡y encuentran presidencia cerrada!
Entre la bancada morenista, el diputado Alberto Hurtado presentó más propuestas, con 13.

Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local
La ASE señaló presuntas irregularidades por 17.1 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024.

Ante sequía, duplica Simas Arteaga presupuesto para fortalecer inversión pública
VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que Saltillo debe atender en 2026 para mantener su competitividad nacional, con base en problemáticas documentadas y datos del IMCO.

Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad
Cita. Artistas nacionales e internacionales llegarán a Saltillo con giras que ya registran alta demanda de boletos.

¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año