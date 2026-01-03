Saltillo: Checa falla mecánica y se le incendia camioneta

Al estar revisando una camioneta para checar una falla mecánica, algo falló y terminó por incendiar el vehículo en el interior de la cochera del domicilio 169 de la calle Cotopaxi, en la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo. Alrededor de las 16:12 horas de este sábado, se registró en el número de emergencias 911, la llamada que informaba del siniestro, movilizándose el personal del cuerpo de bomberos de la estación norte.

En el lugar ya se encontraban elemenetos de la Policía Municipal quienes con la ayuda de los vecinos lograron retirar un auto Nissan, el cual movieron debido a que la radiación del fuego estaba alcanzándolo.

En el interior del domicilio, específicamente en la cochera estaba la camioneta en llamas, por lo que hubo que forzar la puerta eléctrica para poder ingresar al domicilio donde se encontraba David Alejando Castillo Bernal, de 38 años. Fue él mismo quien dio aviso al número de emergencias, y pidió apoyo, pues no logró controlar las llamas y fue ayudado a salir; llevaba un gato en los brazos, reportándose fuera de peligro por lo sucedido.