Atienden incendios durante la madrugada de Año Nuevo; vecinos reportan detonaciones de pirotecnia en distintos puntos de Saltillo

Durante las últimas horas del 31 de diciembre y las primeras de este 1 de enero, elementos de Protección Civil atendieron múltiples reportes de incendios en diferentes puntos de Saltillo, en una jornada en la que vecinos de diversas colonias reportaron detonaciones de pirotecnia y actividad inusual durante el cierre de año.

De acuerdo con reportes ciudadanos, durante la madrugada se escucharon detonaciones en zonas como Virreyes, Panteones, Balcones, Valle Escondido, Mirasierra, Teresitas, el Centro y sectores del poniente y norponiente de la ciudad, donde habitantes señalaron la quema de cuetes y fuegos artificiales por parte de particulares.

En paralelo, Protección Civil informó que atendió incendios en colonias como Nogalera, El Rodeo, Amistad, Europa, Federico Berrueto Ramón, Anáhuac y distintos puntos de la Zona Centro, en su mayoría relacionados con quema de basura o material acumulado en patios y traspatios.

Entre los hechos atendidos se reportó un incendio en un transporte de personal en la colonia San Ramón, presuntamente derivado de un altercado, así como un conato de incendio en una camioneta estacionada en una cochera en Mirasierra. En todos los casos, los siniestros fueron controlados por los cuerpos de emergencia, sin daños estructurales mayores.

Protección Civil informó que solo una persona presentó síntomas leves de intoxicación y no requirió traslado hospitalario. Asimismo, se atendieron incendios en lotes baldíos en colonias como Saltillo 2000, La Morita, Antonio Cárdenas, Nuevo Mirasierra, Fundadores y San José de los Cerritos, donde se consumió principalmente pastizal y basura.

Como parte de los recorridos de vigilancia, también se atendió un reporte por presunta venta de pirotecnia en la colonia La Palma; sin embargo, al arribar al sitio no se localizó material de este tipo. La corporación reiteró el llamado a evitar el uso de pirotecnia y la quema de basura, prácticas que representan un riesgo para viviendas, personas y animales.

INCIDENTES POR PIROTECNIA MARCAN FESTEJOS DE AÑO NUEVO EN COAHUILA

A nivel estatal, la Subsecretaría de Protección Civil informó que durante los festejos de Año Nuevo se atendieron diversos incidentes relacionados con el uso de pirotecnia en distintos municipios de Coahuila, principalmente incendios en arroyos, terrenos baldíos, árboles, palmeras y acumulaciones de basura, lo que representó riesgos tanto para la población como para el entorno.

De acuerdo con el reporte, también se registraron incendios en viviendas en municipios como Acuña, Nava, Piedras Negras y Torreón, así como siniestros en vehículos en algunas de estas localidades, todos asociados al uso de artificios pirotécnicos. En los casos atendidos, se reportaron únicamente daños materiales.

Asimismo, Protección Civil estatal informó que se brindó atención a personas con quemaduras ocasionadas por pirotecnia en municipios como Francisco I. Madero, Torreón y Saltillo, sin que se presentaran lesiones de gravedad.

La dependencia reiteró el llamado a la población a evitar el uso de pirotecnia y a reportar cualquier emergencia al 9-1-1, al recordar que este tipo de artefactos representan un riesgo para las personas, los animales y el entorno, especialmente durante celebraciones masivas.