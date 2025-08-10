Saltillo: Choca camioneta estacionada y daña hidrante tras conducir alcoholizada

Durante la madrugada de ayer, un automóvil conducido por una persona presuntamente alcoholizada causó un accidente que terminó dañando un hidrante en la zona centro.

Vecinos reportaron que el vehículo era conducido a exceso de velocidad y se impactó contra una camioneta que estaba estacionada sobre la calle Matamoros.

De acuerdo con vecinos, el impacto provocó a su vez que el vehículo se fuera directo contra un hidrante que se encuentra a la altura del domicilio marcado con el 611 en la citada calle, en la zona centro de Saltillo.

Señalaron que se debe hacer conciencia sobre no conducir tras ingerir bebidas alcohólicas.