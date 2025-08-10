Saltillo: Choca camioneta estacionada y daña hidrante tras conducir alcoholizada

Saltillo
/ 10 agosto 2025
    Saltillo: Choca camioneta estacionada y daña hidrante tras conducir alcoholizada
    Vecinos pidieron hacer conciencia sobre conducir tras haber ingerido bebidas alcohólicas. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con vecinos, responsable del percance circulaba a exceso de velocidad por la calle de Matamoros, en la zona centro

Durante la madrugada de ayer, un automóvil conducido por una persona presuntamente alcoholizada causó un accidente que terminó dañando un hidrante en la zona centro.

Vecinos reportaron que el vehículo era conducido a exceso de velocidad y se impactó contra una camioneta que estaba estacionada sobre la calle Matamoros.

TE PUEDE INTERESAR: Choque frontal deja un muerto en la carretera Saltillo-Monclova

De acuerdo con vecinos, el impacto provocó a su vez que el vehículo se fuera directo contra un hidrante que se encuentra a la altura del domicilio marcado con el 611 en la citada calle, en la zona centro de Saltillo.

Señalaron que se debe hacer conciencia sobre no conducir tras ingerir bebidas alcohólicas.

Temas


Accidentes
Alcohol

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos de Parajes de los Pinos denunciaron la constante llegada de camiones con escombro y residuos al terreno frente a su fraccionamiento.

Vecinos de Ramos Arizpe reportan terreno con basura, aceite y escombro (video)
El Ballet Folklórico del Ateneo Fuente celebra su triunfo en Italia, alzando el nombre de México en el escenario internacional.

Ballet Folklórico del Ateneo Fuente de Saltillo conquista Italia y se corona campeón mundial
Señala especialista que el inmueble actual se tendría que demoler para construir la infraestructura necesaria.

Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros
El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció el impacto social y económico del programa PCEME.

Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior
Los participantes en la Gran Cabalgata podrán ganar atractivos premios en la Rifa entre Amigos, incluyendo un remolque nuevo y ocho monturas.

Ramos Fest 2025: tres días de música, tradición y sabor en el corazón de Ramos Arizpe
true

POLITICÓN: La incongruencia de Morena, critican en Coahuila lo que hacen en el Legislativo federal
Distracción

Distracción
...Otra de vaqueros

...Otra de vaqueros