Choque frontal deja un muerto en la carretera Saltillo-Monclova

Un trágico accidente automovilístico ocurrido la tarde de este domingo en el kilómetro 9 de la carretera federal 57, a la altura de la antigua carretera a Monclova, dejó como saldo una persona sin vida y tres más gravemente lesionadas.

El percance involucró a dos vehículos: un automóvil compacto y una camioneta tipo SUV, los cuales colisionaron de manera violenta por causas que aún están siendo investigadas por las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes, todos los tripulantes del vehículo compacto resultaron afectados por el impacto.

Paramédicos de diversas corporaciones acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Lamentablemente, uno de los ocupantes del auto compacto perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, las otras tres personas que viajaban en el mismo vehículo fueron estabilizadas por los cuerpos de emergencia y trasladadas de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se encargaron de realizar los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. El tráfico en ambos sentidos de la carretera se vio seriamente afectado durante las maniobras de rescate y la movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima fatal ni el estado de salud de los lesionados, aunque se sabe que todos viajaban en el automóvil compacto. Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y no se descarta la posibilidad de que se presenten cargos si se determina responsabilidad por parte de alguno de los conductores.