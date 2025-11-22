Saltillo: choca contra fachada y auto estacionado al perder el control en Guayulera

El conductor de un vehículo Nissan provocó un aparatoso percance al presuntamente perder el control del volante, impactándose primero contra la fachada de una tienda y posteriormente contra un automóvil estacionado, en la colonia Guayulera. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:15 horas, cuando el conductor de un Nissan Altima transitaba por la calle Vicente Román Riva Palacios con dirección de oriente a poniente. TE PUEDE INTERESAR:

Al llegar a la intersección con la calle Ignacio Altamirano, el hombre perdió el control del volante, lo que provocó que se estrellara contra la fachada de un negocio y posteriormente impactara un Chevrolet Cruze que se encontraba estacionado sobre la banqueta. Tras el choque, el responsable abandonó el lugar dejando el automóvil. Vecinos del sector salieron al escuchar el estruendo y, al percatarse de lo sucedido, llamaron al 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y tomaron conocimiento del accidente. El impacto contra la fachada también dañó una toma de agua, lo que generó una fuga que fue controlada posteriormente por los vecinos. Familiares del conductor llegaron al sitio para entrevistarse con las autoridades y los afectados, señalando que el responsable había resultado lesionado, motivo por el cual habría abandonado la escena.