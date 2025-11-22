Saltillo: choca contra fachada y auto estacionado al perder el control en Guayulera

    El Nissan Altima quedó parcialmente sobre la banqueta tras impactar un Chevrolet Cruze. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Una toma de agua resultó dañada tras el choque de un vehículo, provocando una fuga que fue controlada por los vecinos

El conductor de un vehículo Nissan provocó un aparatoso percance al presuntamente perder el control del volante, impactándose primero contra la fachada de una tienda y posteriormente contra un automóvil estacionado, en la colonia Guayulera.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:15 horas, cuando el conductor de un Nissan Altima transitaba por la calle Vicente Román Riva Palacios con dirección de oriente a poniente.

$!La fuga de agua generada por el choque fue controlada por los mismos vecinos del sector.
La fuga de agua generada por el choque fue controlada por los mismos vecinos del sector. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al llegar a la intersección con la calle Ignacio Altamirano, el hombre perdió el control del volante, lo que provocó que se estrellara contra la fachada de un negocio y posteriormente impactara un Chevrolet Cruze que se encontraba estacionado sobre la banqueta.

Tras el choque, el responsable abandonó el lugar dejando el automóvil. Vecinos del sector salieron al escuchar el estruendo y, al percatarse de lo sucedido, llamaron al 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y tomaron conocimiento del accidente. El impacto contra la fachada también dañó una toma de agua, lo que generó una fuga que fue controlada posteriormente por los vecinos.

Familiares del conductor llegaron al sitio para entrevistarse con las autoridades y los afectados, señalando que el responsable había resultado lesionado, motivo por el cual habría abandonado la escena.

$!Familiares del conductor se presentaron para mediar y acordar la reparación de los daños.
Familiares del conductor se presentaron para mediar y acordar la reparación de los daños. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Después de varias horas de diálogo, se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños. Como garantía se dejó el vehículo, que será entregado al dueño una vez que se cubran los gastos ocasionados por el percance.

