Saltillo: chofer se molesta por choque, persigue a responsable y se estrella con 15 pasajeros

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    Saltillo: chofer se molesta por choque, persigue a responsable y se estrella con 15 pasajeros
    La unidad terminó sobre la banqueta y se impactó contra la barda de un predio en la lateral del bulevar Fundadores, generando movilización de cuerpos de seguridad. ULISES MARTÍNEZ

Pasajeros exigieron atención médica y sanciones para el operador, luego de que el incidente generara momentos de riesgo durante el trayecto

El joven operador de un transporte público de la ruta Zaragoza puso en riesgo a alrededor de 15 pasajeros, luego de haber recibido un golpe en su unidad por parte de un camión de plataforma. Al intentar alcanzarlo para que respondiera por los daños, provocó un aparatoso accidente, en Saltillo.

Alrededor de las 09:30 horas, personal de la Policía Municipal acudió a la lateral del bulevar Fundadores, antes de llegar a Héctor Saucedo, donde un camión se subió a la banqueta y terminó estrellándose contra una barda del patio de la empresa Senda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lesiona-a-motociclista-al-quitarle-el-derecho-de-paso-en-la-15-de-abril-MH20508657
$!Pasajeros señalaron que el conductor no detuvo la marcha tras el primer percance y continuó la persecución, lo que derivó en el siniestro.
Pasajeros señalaron que el conductor no detuvo la marcha tras el primer percance y continuó la persecución, lo que derivó en el siniestro. ULISES MARTÍNEZ

Al arribar al lugar, los pasajeros señalaron a Yahir de Jesús ¨N¨, de 23 años, conductor del camión con número económico 314, como responsable del accidente y de ponerlos en riesgo.

De acuerdo con los propios usuarios, el joven recibió un golpe por parte de un camión de plataforma cuando salía de la colonia Mirasierra, por lo que decidió intentar alcanzarlo.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras se esperaba al representante de la unidad para responder por los daños.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras se esperaba al representante de la unidad para responder por los daños. ULISES MARTÍNEZ

Durante la persecución, sin considerar el riesgo para los pasajeros, el conductor no realizó ninguna parada y continuó tras el otro vehículo, sin lograr darle alcance, hasta llegar a la lateral antes del distribuidor vial El Sarape.

Ambas unidades pretendían ingresar al deprimido para tomar el periférico, pero al percatarse de que no podría seguirlo, el operador evitó impactarse contra la cuchilla divisoria.

$!A pesar de lo aparatoso del accidente, los usuarios solo presentaron golpes leves y crisis nerviosa, sin que se reportaran lesiones de gravedad.
A pesar de lo aparatoso del accidente, los usuarios solo presentaron golpes leves y crisis nerviosa, sin que se reportaran lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Debido a la velocidad que llevaba, según testigos, el camión estuvo a punto de volcar; sin embargo, continuó avanzando, se subió a la banqueta y terminó estrellándose contra la cerca perimetral.

Los pasajeros, por fortuna, solo presentaron golpes leves y el susto de lo ocurrido. El operador quedó detenido por parte de las autoridades municipales que acudieron a tomar conocimiento del siniestro.

$!Un operador de transporte público de la ruta Zaragoza protagonizó un accidente tras intentar perseguir a un camión que previamente había golpeado su unidad, poniendo en riesgo a los pasajeros.
Un operador de transporte público de la ruta Zaragoza protagonizó un accidente tras intentar perseguir a un camión que previamente había golpeado su unidad, poniendo en riesgo a los pasajeros. ULISES MARTÍNEZ

Se esperó la llegada del representante de la unidad para que respondiera por los daños ocasionados y la entrega de pases médicos a los pasajeros, quienes exigían ser atendidos, además de solicitar una sanción para el conductor.

Lista de pasajeros:

- Juana María Hernández Duarte
- Georgina Michel Rodríguez Camacho
- Josefina Ruíz Castillo
- Nadia Miranda Torres Delgado
- Gloria Alicia Arroyo Santana
- Mayra Janeth Rosales Mata
- Verónica Noemí García Rodríguez
- Jesús Eduardo Conde Soto
- Kevin Lorenzo Revonato Martínez
- Lucero Margarita Guillén Martell
- Miguel Ángel Rocha Laroi
- Lucía Romero Cruz
- Paola Noemí Morales Hernández

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