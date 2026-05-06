Saltillo: lesiona a motociclista al quitarle el derecho de paso en la 15 de Abril

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    Saltillo: lesiona a motociclista al quitarle el derecho de paso en la 15 de Abril
    El percance se registró cuando un automóvil salió sin precaución de la calle Sexta, quitándole el derecho de paso al conductor de la motocicleta. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado decidió no ser trasladado por paramédicos y optó por acudir por sus propios medios a un hospital tras el arribo de la aseguradora

Un motociclista que se dirigía a su domicilio para descansar, tras una noche de trabajo, participó en un accidente vial registrado en el cruce de la calle Sexta y Álvaro Obregón, en la colonia 15 de Abril, en Saltillo.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Juan Francisco ¨N¨, de 31 años, circulaba en su motocicleta con dirección al periférico, cuando un vehículo que salió de la calle Sexta le quitó el derecho de paso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invade-invade-carril-y-derriba-a-motociclista-en-saltillo-AH20507869
$!La aseguradora del vehículo involucrado se hizo cargo de los daños y gastos médicos, mientras el afectado se trasladó por sus propios medios para su atención.
La aseguradora del vehículo involucrado se hizo cargo de los daños y gastos médicos, mientras el afectado se trasladó por sus propios medios para su atención. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta fue derribado y resultó con lesiones, por lo que fue necesario solicitar apoyo médico al número de emergencias 911, así como la presencia de una patrulla de Tránsito en el lugar.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, quien en un inicio rechazó ser trasladado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, quien en un inicio rechazó ser trasladado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al lesionado y evaluar su estado de salud. Aunque se determinó que era necesario su traslado a un hospital, el afectado se negó en un primer momento, argumentando que esperaría a la aseguradora del vehículo.

Al arribar el ajustador de la aseguradora del Dodge Attitude, conducido por Juan Gabriel ¨N¨, de 52 años, se acordó que se haría cargo de los daños y de los gastos médicos. Posteriormente, el lesionado decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital privado para su valoración.

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