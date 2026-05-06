Saltillo: lesiona a motociclista al quitarle el derecho de paso en la 15 de Abril

Un motociclista que se dirigía a su domicilio para descansar, tras una noche de trabajo, participó en un accidente vial registrado en el cruce de la calle Sexta y Álvaro Obregón, en la colonia 15 de Abril, en Saltillo. De acuerdo con los reportes de las autoridades, Juan Francisco ¨N¨, de 31 años, circulaba en su motocicleta con dirección al periférico, cuando un vehículo que salió de la calle Sexta le quitó el derecho de paso.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta fue derribado y resultó con lesiones, por lo que fue necesario solicitar apoyo médico al número de emergencias 911, así como la presencia de una patrulla de Tránsito en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al lesionado y evaluar su estado de salud. Aunque se determinó que era necesario su traslado a un hospital, el afectado se negó en un primer momento, argumentando que esperaría a la aseguradora del vehículo. Al arribar el ajustador de la aseguradora del Dodge Attitude, conducido por Juan Gabriel ¨N¨, de 52 años, se acordó que se haría cargo de los daños y de los gastos médicos. Posteriormente, el lesionado decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital privado para su valoración.