Saltillo: choque en Teresitas deja camioneta volcada sobre la banqueta

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Saltillo: choque en Teresitas deja camioneta volcada sobre la banqueta
    El percance involucró un vehículo MG 5 y una camioneta Chevrolet Tornado. ULISES MARTÍNEZ

Accidente en Antonio Cárdenas termina con unidad volteada

Un accidente vial se registró cuando un vehículo MG 5, conducido por Alberto Valdés Santoyo, de 54 años, salió de un costado de la tienda Aurrerá, en la colonia Teresitas.

De acuerdo con la información recabada, el conductor intentó incorporarse a la avenida Antonio Cárdenas con la intención de girar hacia la carretera a Zacatecas; sin embargo, invadió la circulación de la vía principal.

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En ese punto, le quitó el derecho de paso a una camioneta Chevrolet Tornado, con placas, conducida por Ricardo Estrada Hernández, de 50 años.

Tras el impacto entre los ángulos delanteros de ambas unidades, la camioneta perdió la verticalidad y se proyectó hacia la isla del semáforo.

$!El impacto ocurrió entre los ángulos delanteros de ambas unidades.
El impacto ocurrió entre los ángulos delanteros de ambas unidades. ULISES MARTÍNEZ

Debido a la maniobra, la unidad terminó volcada sobre la banqueta, mientras que el automóvil MG quedó detenido en el carril central de la vialidad.

Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, en espera de las aseguradoras para el deslinde de responsabilidades y la cobertura de los daños ocasionados.

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