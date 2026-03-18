Saltillo: identifican restos de mujer encontrados en baldío; fue detenida en 2025 por incendiar su casa con hijas adentro

De acuerdo con la autoridad, la identificación fue posible tras los estudios correspondientes realizados en el Servicio Médico Forense (Semefo), luego de que el cadáver fuera encontrado en avanzado estado de descomposición.

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través del área de Servicios Periciales, logró la identificación del cuerpo de una mujer localizado días atrás en la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo. Se trata de Norma Isela Rodríguez, de 50 años de edad.

La Fiscalía informó que ya se notificó a la familia de la víctima y que se mantiene el trabajo coordinado con diversas autoridades para el seguimiento del caso.

El hallazgo ocurrió la tarde del pasado domingo, cuando se reportó la presencia de una persona sin vida en un terreno baldío de la mencionada colonia, lo que generó la movilización de corporaciones estatales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer, el cual presentaba avanzado estado de descomposición y huellas de carroñerismo, por lo que en ese momento permanecía en calidad de no identificada.

Tras el reporte, la zona fue acordonada para permitir las labores de un grupo multidisciplinario de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Semefo, donde se le practicó la necropsia de ley.