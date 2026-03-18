Saltillo: identifican restos de mujer encontrados en baldío; fue detenida en 2025 por incendiar su casa con hijas adentro

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Saltillo: identifican restos de mujer encontrados en baldío; fue detenida en 2025 por incendiar su casa con hijas adentro
    El cadáver presentaba avanzado estado de descomposición y huellas de carroñerismo cuando fue localizado en un baldío. ESPECIAL

La Fiscalía ya notificó a la familia y continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través del área de Servicios Periciales, logró la identificación del cuerpo de una mujer localizado días atrás en la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo. Se trata de Norma Isela Rodríguez, de 50 años de edad.

De acuerdo con la autoridad, la identificación fue posible tras los estudios correspondientes realizados en el Servicio Médico Forense (Semefo), luego de que el cadáver fuera encontrado en avanzado estado de descomposición.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-detienen-a-mujer-que-incendio-tejaban-con-sus-hijas-adentro-ML18023825

La Fiscalía informó que ya se notificó a la familia de la víctima y que se mantiene el trabajo coordinado con diversas autoridades para el seguimiento del caso.

El hallazgo ocurrió la tarde del pasado domingo, cuando se reportó la presencia de una persona sin vida en un terreno baldío de la mencionada colonia, lo que generó la movilización de corporaciones estatales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer, el cual presentaba avanzado estado de descomposición y huellas de carroñerismo, por lo que en ese momento permanecía en calidad de no identificada.

Tras el reporte, la zona fue acordonada para permitir las labores de un grupo multidisciplinario de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Semefo, donde se le practicó la necropsia de ley.

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Luego de que trascendiera que la persona identificada sería la misma mujer que en noviembre de 2025 fue detenida por presuntamente incendiar su vivienda mientras sus hijas se encontraban al interior, la autoridad confirmó que se trata de la misma persona.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en torno a su fallecimiento.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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