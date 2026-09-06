$!Saltillo: choque y volcadura de taxi desatan caos en el periférico LEA; hay un detenido

Momentos de angustia vivieron un taxista y su acompañante luego de que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por una unidad que se estrelló contra los muros de concreto del periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo, provocando una aparatosa volcadura. El accidente ocurrió a la altura del puente vehicular de Nazario S. Ortiz Garza, donde el estruendo movilizó a elementos de emergencia y paramédicos de Cruz Roja, debido a que inicialmente se temía que hubiera personas lesionadas.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor del taxi, circulaba de norte a sur por el periférico Luis Echeverría a bordo de un Nissan Tsuru, acompañado por otra persona, cuando repentinamente fueron alcanzados por la trayectoria de un Fiat Mobi que se desplazaba en sentido contrario. Según los primeros informes, el conductor del Fiat habría circulado a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad, hasta terminar impactándose contra los muros de concreto que dividen ambos sentidos de circulación. El fuerte golpe provocó que al menos dos de las llamadas “ballenas” de concreto fueran desplazadas hacia los carriles contrarios, justo por donde circulaba el taxi.

El Nissan Tsuru no pudo evitar el impacto y terminó chocando contra los bloques de concreto, para posteriormente volcar sobre la carpeta asfáltica. A pesar de lo aparatoso del percance, tanto el taxista como su acompañante lograron salir con vida y fueron valorados por paramédicos de Cruz Roja, quienes determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital. El accidente generó afectaciones a la circulación en ambos sentidos del periférico, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes.