Serenatas, danzón y talleres: Saltillo mantiene actividades culturales durante septiembre

La programación cultural de septiembre continúa en distintos espacios de Saltillo con actividades como serenatas, sesiones de danzón y talleres, además de los eventos realizados durante los primeros días del mes. En la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila se llevó a cabo una jornada de serenata en la que un grupo de adultos mayores interpretó canciones del repertorio mexicano, de acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal de Saltillo.

La agrupación Voces Amigas participó en la velada, conducida por Marco Antonio Aguirre, con temas como “La Feria de las Flores”, “Cruz de Olvido”, “Mi nombre es México” y “Tierra mexicana”.

La serenata forma parte de la programación que el Instituto Municipal de Cultura mantiene durante el mes, en la que también se incluyen los Jueves de Serenata, Viernes de Danzón y otras propuestas culturales en distintos sectores de la ciudad. El Taller de Artes Plásticas “Ameyali” también formó parte de la programación cultural, con una sesión dirigida a niñas y niños en el Centro Cultural de la colonia Lomas del Refugio.

La actividad estuvo a cargo de Mariana Montañez y en esta ocasión se trabajó con la técnica de gis pastel. Las actividades culturales continuarán durante septiembre. Las personas interesadas pueden consultar fechas, horarios y sedes en la cartelera mensual publicada en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura.