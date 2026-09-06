Serenatas, danzón y talleres: Saltillo mantiene actividades culturales durante septiembre

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    Serenatas, danzón y talleres: Saltillo mantiene actividades culturales durante septiembre
    La agrupación Voces Amigas interpretó temas del repertorio mexicano durante la velada musical realizada en Rectoría de la UAdeC. CORTESÍA

Voces Amigas se presentó en Rectoría de la UAdeC y niñas y niños participaron en un taller de gis pastel; la programación del mes puede consultarse en los canales del Instituto Municipal de Cultura

La programación cultural de septiembre continúa en distintos espacios de Saltillo con actividades como serenatas, sesiones de danzón y talleres, además de los eventos realizados durante los primeros días del mes.

En la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila se llevó a cabo una jornada de serenata en la que un grupo de adultos mayores interpretó canciones del repertorio mexicano, de acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/show/llega-la-feria-mexicana-a-saltillo-asi-puedes-ganar-un-pase-doble-BD23313031

La agrupación Voces Amigas participó en la velada, conducida por Marco Antonio Aguirre, con temas como “La Feria de las Flores”, “Cruz de Olvido”, “Mi nombre es México” y “Tierra mexicana”.

$!Durante el taller, a cargo de Mariana Montañez, los participantes trabajaron con la técnica de gis pastel.
Durante el taller, a cargo de Mariana Montañez, los participantes trabajaron con la técnica de gis pastel. CORTESÍA

La serenata forma parte de la programación que el Instituto Municipal de Cultura mantiene durante el mes, en la que también se incluyen los Jueves de Serenata, Viernes de Danzón y otras propuestas culturales en distintos sectores de la ciudad.

El Taller de Artes Plásticas “Ameyali” también formó parte de la programación cultural, con una sesión dirigida a niñas y niños en el Centro Cultural de la colonia Lomas del Refugio.

$!La explanada de Rectoría de la UAdeC fue sede de una jornada de serenata como parte de las actividades culturales programadas durante septiembre.
La explanada de Rectoría de la UAdeC fue sede de una jornada de serenata como parte de las actividades culturales programadas durante septiembre. CORTESÍA

La actividad estuvo a cargo de Mariana Montañez y en esta ocasión se trabajó con la técnica de gis pastel.

Las actividades culturales continuarán durante septiembre. Las personas interesadas pueden consultar fechas, horarios y sedes en la cartelera mensual publicada en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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