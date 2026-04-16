¿Faltan mixólogos en Saltillo? Bares enfrentan reto para cubrir barras

Empresarios del sector coinciden en que, aunque no necesariamente se trata de un déficit formal. Es más bien que sí existe una escasez de perfiles capacitado s en un contexto donde la demanda ha crecido rápidamente.

El crecimiento de bares y restaurantes en Saltillo ha traído consigo un reto poco visible: la dificultad para encontrar personal especializado en barra, desde bartenders hasta mixólogos.

“En el servicio de barra es escaso el personal, desde bartenders hasta mixólogos”, señaló Sergio Castillo, de la taberna El Cerdo de Babel, quien atribuyó la situación al reciente auge de la industria restaurantera en Saltillo.

DEMANDA SUPERA FORMACIÓN

La apertura de nuevos negocios en distintas zonas de la ciudad ha provocado que la oferta laboral supere la disponibilidad de talento especializado. Ante esto, muchos establecimientos optan por contratar personal con poca experiencia y capacitarlo internamente.

“Quienes ya saben de mixología terminan formando a su propio personal”, explicó Castillo.

CAPACITACIÓN, MÁS QUE DÉFICIT

Desde la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), su presidente en Saltillo, Isidoro García, consideró que el enfoque debe estar en la formación.

“Más que déficit, hay una gran área de oportunidad para capacitar más personal y desarrollar nuevas generaciones”, indicó.

Señaló que el sector impulsa cursos y colaboraciones para fortalecer habilidades en coctelería, además de integrar productos regionales.

OFICIO VISTO COMO TEMPORAL

Para quienes trabajan detrás de la barra, el problema también radica en que muchos ven esta actividad como algo pasajero.

“Mucha gente lo toma como un trabajo de paso, y eso frena la profesionalización”, explicó Sebastián Prado, gerente de barra en Proper Pub & Parlor