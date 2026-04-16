¿Faltan mixólogos en Saltillo? Bares enfrentan reto para cubrir barras

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    ¿Faltan mixólogos en Saltillo? Bares enfrentan reto para cubrir barras
    El crecimiento de bares en Saltillo ha elevado la demanda de personal especializado en barra. FREEPIK

Crecimiento del sector supera la formación de personal especializado en la ciudad

El crecimiento de bares y restaurantes en Saltillo ha traído consigo un reto poco visible: la dificultad para encontrar personal especializado en barra, desde bartenders hasta mixólogos.

Empresarios del sector coinciden en que, aunque no necesariamente se trata de un déficit formal. Es más bien que sí existe una escasez de perfiles capacitados en un contexto donde la demanda ha crecido rápidamente.

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“En el servicio de barra es escaso el personal, desde bartenders hasta mixólogos”, señaló Sergio Castillo, de la taberna El Cerdo de Babel, quien atribuyó la situación al reciente auge de la industria restaurantera en Saltillo.

DEMANDA SUPERA FORMACIÓN

La apertura de nuevos negocios en distintas zonas de la ciudad ha provocado que la oferta laboral supere la disponibilidad de talento especializado. Ante esto, muchos establecimientos optan por contratar personal con poca experiencia y capacitarlo internamente.

“Quienes ya saben de mixología terminan formando a su propio personal”, explicó Castillo.

CAPACITACIÓN, MÁS QUE DÉFICIT

Desde la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), su presidente en Saltillo, Isidoro García, consideró que el enfoque debe estar en la formación.

“Más que déficit, hay una gran área de oportunidad para capacitar más personal y desarrollar nuevas generaciones”, indicó.

Señaló que el sector impulsa cursos y colaboraciones para fortalecer habilidades en coctelería, además de integrar productos regionales.

OFICIO VISTO COMO TEMPORAL

Para quienes trabajan detrás de la barra, el problema también radica en que muchos ven esta actividad como algo pasajero.

“Mucha gente lo toma como un trabajo de paso, y eso frena la profesionalización”, explicó Sebastián Prado, gerente de barra en Proper Pub & Parlor

$!Empresarios señalan dificultad para cubrir vacantes de bartenders y mixólogos; han optado por capacitar a su propio personal.
Empresarios señalan dificultad para cubrir vacantes de bartenders y mixólogos; han optado por capacitar a su propio personal. FREEPIK

Además, apuntó que en Saltillo hay pocos mixólogos y falta una comunidad que impulse su desarrollo, como ocurre en otras ciudades.

La falta de personal capacitado puede reflejarse directamente en el servicio, desde bebidas mal preparadas hasta una menor orientación al cliente.

“Un mixólogo no solo prepara, también recomienda y mejora la experiencia”, señaló Prado.

UNA OPORTUNIDAD LABORAL

Pese a los retos, el crecimiento del sector y el interés de los consumidores por bebidas más elaboradas abren una oportunidad para nuevos perfiles.

En Saltillo, la mixología aún está en desarrollo, pero su importancia dentro de bares y restaurantes va en aumento.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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