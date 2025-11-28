Saltillo: Ciclistas realizan protesta para que se respete el derecho de paso en LEA y Fundadores

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Saltillo: Ciclistas realizan protesta para que se respete el derecho de paso en LEA y Fundadores
    Usuarios de la ciclovía realizaron una segunda protesta en el distribuidor vial ‘El Sarape’ FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Al dar vuelta continua, los automovilistas que cruzan bajo el distribuidor vial “El Sarape”, ponen en riesgo la seguridad de quienes circulan por esa zona, alertan

Usuarios de la ciclovía local realizaron la tarde de este viernes una segunda protesta en las inmediaciones del distribuidor vial “El Sarape” con el objetivo de que el Gobierno Municipal implemente o autorice a ciudadanos la aplicación de medidas para hacer que los automovilistas respeten el derecho de paso a transeúntes y ciclistas.

Encabezados por Alejandro Dávila, los manifestantes formaron una valla en la confluencia del periférico Luis Echeverría y bulevar Fundadores, a fin de persuadir a los conductores sobre el riesgo de atropellamiento que representa el dar vuelta continua en ese cruce, invadiendo la ciclovía y un paso peatonal.

Durante la primera manifestación, efectuada hace una semana, los inconformes lograron que agentes de tránsito levantaran multas por casi 40 mil pesos, que podrían invertirse en la instalación de dos bolardos y la construcción de orejas de manzana —ampliaciones de banqueta—, como de 350 metros de cordón-cuneta.

$!La protesta transcurrió de manera pacífica, apoyada por elementos de vialidad para mantener el flujo vehicular.
La protesta transcurrió de manera pacífica, apoyada por elementos de vialidad para mantener el flujo vehicular. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Dávila Flores informó que no ha recibido respuesta a la solicitud presentada, de ahí que se haya decidido formar la valla, en señal de recordatorio, pero sobre todo “para hacer notar —dijo— el grave riesgo que corren las personas” que transitan por ese cruce.

Expuso que, si la autoridad se declarase sin presupuesto, los ciclistas están dispuestos a aportar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, cuyo costo total no rebasa los 15 mil pesos, una vez que se obtenga la respectiva autorización municipal.

La manifestación se desarrollo con relativa calma al mantenerse las vías de circulación despejadas, gracias a la intervención elementos de vialidad del Gobierno Municipal, solicitados previamente por los ciclistas para mantener el orden y el normal flujo vehicular, según refirió Alejandro Dávila.

Los ciclistas anunciaron que esperarán una respuesta hasta el próximo 9 de diciembre, que es cuando vence el plazo para que se haga cumplir su derecho constitucional de petición.

Temas


Ciclistas
protestas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

