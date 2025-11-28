Saltillo: Ciclistas realizan protesta para que se respete el derecho de paso en LEA y Fundadores

Usuarios de la ciclovía local realizaron la tarde de este viernes una segunda protesta en las inmediaciones del distribuidor vial “El Sarape” con el objetivo de que el Gobierno Municipal implemente o autorice a ciudadanos la aplicación de medidas para hacer que los automovilistas respeten el derecho de paso a transeúntes y ciclistas.

Encabezados por Alejandro Dávila, los manifestantes formaron una valla en la confluencia del periférico Luis Echeverría y bulevar Fundadores, a fin de persuadir a los conductores sobre el riesgo de atropellamiento que representa el dar vuelta continua en ese cruce, invadiendo la ciclovía y un paso peatonal.

Durante la primera manifestación, efectuada hace una semana, los inconformes lograron que agentes de tránsito levantaran multas por casi 40 mil pesos, que podrían invertirse en la instalación de dos bolardos y la construcción de orejas de manzana —ampliaciones de banqueta—, como de 350 metros de cordón-cuneta.