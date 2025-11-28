Saltillo: Ciudadanía y gobierno se unen para limpiar la Ciclovía Norte-Sur

    Saltillo: Ciudadanía y gobierno se unen para limpiar la Ciclovía Norte-Sur
    El Ayuntamiento de Saltillo busca mantener seguras y en óptimas condiciones las vías para los ciclistas. FOTO: CORTESÍA

Personal de Servicios Públicos de Saltillo y voluntarios retiraron cascajo y realizaron labores de limpieza para mantenerla la vía segura y en condiciones óptimas para los usuarios.

El Gobierno Municipal de Saltillo y organizaciones ciudadanas como Boyatón y Saltillo en Bici realizaron una jornada de limpieza en la Ciclovía Norte-Sur en el bulevar Vito Alessio Robles.

Las labores se efectuaron desde las vías del ferrocarril, ubicadas en avenida Universidad, hasta después de las bodegas de Canacintra. En el lugar, personal de la Dirección de Servicios Públicos y voluntarios retiraron cascajo, barrieron y limpiaron toda la zona, con el objetivo de mantener este tramo en condiciones óptimas y seguras para quienes utilizan diariamente la vía ciclista.

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, destacó que para el alcalde Javier Díaz González es fundamental trabajar de la mano con la ciudadanía.

$!Saltillo en Bici, encabezada por Alejandro Dávila Flores, se sumó a la jornada de limpieza.
Saltillo en Bici, encabezada por Alejandro Dávila Flores, se sumó a la jornada de limpieza. FOTO: CORTESÍA

“El alcalde está convencido de que trabajando en equipo se logran mejores resultados, y este es un claro ejemplo de ello”, señaló.

Soberón Rodríguez agradeció la participación de las organizaciones convocadas, encabezadas por Alejandro Dávila Flores, así como de todas las personas que se sumaron al esfuerzo comunitario.

El funcionario recordó que días antes también se realizaron labores de limpieza en la prolongación David Berlanga y en Nazario S. Ortiz Garza, a la altura del Estadio Olímpico.

