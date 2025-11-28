Saltillo: Ciudadanía y gobierno se unen para limpiar la Ciclovía Norte-Sur

El Gobierno Municipal de Saltillo y organizaciones ciudadanas como Boyatón y Saltillo en Bici realizaron una jornada de limpieza en la Ciclovía Norte-Sur en el bulevar Vito Alessio Robles.

Las labores se efectuaron desde las vías del ferrocarril, ubicadas en avenida Universidad, hasta después de las bodegas de Canacintra. En el lugar, personal de la Dirección de Servicios Públicos y voluntarios retiraron cascajo, barrieron y limpiaron toda la zona, con el objetivo de mantener este tramo en condiciones óptimas y seguras para quienes utilizan diariamente la vía ciclista.

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, destacó que para el alcalde Javier Díaz González es fundamental trabajar de la mano con la ciudadanía.