Saltillo: clausuran anexo ‘Alegría de Vivir’ tras muerte de joven; operaba sin autorización

En entrevista con el subsecretario de Salud, Iván Moscoso, se informó que la medida se ejecutó tras confirmar que el establecimiento contaba con observaciones previas y continuaba en funcionamiento sin contar con la autorización de la autoridad.

La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, a través del Departamento de Regulación Sanitaria, procedió a la colocación de nuevos sellos de suspensión en el centro de rehabilitación “Alegría de Vivir” y turnó el caso ante el Ministerio Público, luego de registrarse la muerte de un joven.

El doctor Moscoso explicó que entre mayo y junio pasados, el recinto ya había sido sujeto a un proceso de suspensión de actividades tras detectarse omisiones de criterio mayor durante una inspección sanitaria. “La administración del centro no presentó la documentación requerida ni liquidó la multa aplicada, incurriendo en la operación irregular de la instalación”, dijo Iván Moscoso.

Luego del deceso del joven, acudieron al anexo a realizar una nueva verificación.

Durante la verificación más reciente, en la que el personal sanitario acudió acompañado por elementos de Seguridad Pública, se procedió a la colocación de sellos.

DESLINDE DE INVESTIGACIONES PENALES

Sobre el caso del hombre que murió en el lugar, la Secretaría de Salud aclaró que sus facultades se limitan a verificar que el sitio cumpla con la regulación sanitaria: contar con aviso de funcionamiento, disponer de personal sanitario médico y psicológico, y acatar la directriz de no albergar a menores de edad. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía General del Estado.