Saltillo: clausuran anexo ‘Alegría de Vivir’ tras muerte de joven; operaba sin autorización

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    Saltillo: clausuran anexo ‘Alegría de Vivir’ tras muerte de joven; operaba sin autorización
    El centro de rehabilitación “Alegría de Vivir” fue nuevamente suspendido por la autoridad sanitaria. ARCHIVO

La Secretaría de Salud informó que este lunes se realizó el cierre del anexo, luego de presentar omisiones

La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, a través del Departamento de Regulación Sanitaria, procedió a la colocación de nuevos sellos de suspensión en el centro de rehabilitación “Alegría de Vivir” y turnó el caso ante el Ministerio Público, luego de registrarse la muerte de un joven.

En entrevista con el subsecretario de Salud, Iván Moscoso, se informó que la medida se ejecutó tras confirmar que el establecimiento contaba con observaciones previas y continuaba en funcionamiento sin contar con la autorización de la autoridad.

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El doctor Moscoso explicó que entre mayo y junio pasados, el recinto ya había sido sujeto a un proceso de suspensión de actividades tras detectarse omisiones de criterio mayor durante una inspección sanitaria. “La administración del centro no presentó la documentación requerida ni liquidó la multa aplicada, incurriendo en la operación irregular de la instalación”, dijo Iván Moscoso.

Luego del deceso del joven, acudieron al anexo a realizar una nueva verificación.

Durante la verificación más reciente, en la que el personal sanitario acudió acompañado por elementos de Seguridad Pública, se procedió a la colocación de sellos.

DESLINDE DE INVESTIGACIONES PENALES

Sobre el caso del hombre que murió en el lugar, la Secretaría de Salud aclaró que sus facultades se limitan a verificar que el sitio cumpla con la regulación sanitaria: contar con aviso de funcionamiento, disponer de personal sanitario médico y psicológico, y acatar la directriz de no albergar a menores de edad. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía General del Estado.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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