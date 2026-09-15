Coahuila: pirotecnia pone en riesgo a mascotas; llaman a prevenir escapes en fiestas patrias

El médico veterinario Arnoldo Omar Padrón Garza, especialista en pequeñas especies, explicó que perros y gatos poseen una sensibilidad auditiva mayor que las personas y que los sonidos intensos pueden generar respuestas importantes de estrés. Agitación, respiración acelerada, pupilas dilatadas, irritabilidad, carreras desesperadas e intentos por escapar son algunas de las señales que pueden presentarse ante episodios de ruido intenso.

Con la llegada de las fiestas patrias y las detonaciones de pirotecnia, especialistas y autoridades llaman a los tutores de mascotas a tomar medidas anticipadas para evitar episodios de estrés, intentos de escape y posibles extravíos.

El problema adquiere particular relevancia durante celebraciones como las fiestas patrias y la temporada decembrina. “Es tanta su desesperación que lo que buscan es huir. Entonces, se salen de los hogares”, explicó Padrón Garza.

¿QUÉ DICE LA LEY EN COAHUILA?

La Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes para el Estado de Coahuila contempla expresamente a la pirotecnia dentro de las conductas prohibidas cuando es utilizada para causar daño a un animal.

El artículo 20 establece la prohibición de utilizar intencionalmente pirotecnia con el objeto de provocar la muerte, mutilación o cualquier daño a un ser sintiente.

La misma legislación establece que quienes incurran dolosamente en las conductas prohibidas pueden hacerse acreedores a sanciones económicas y/o penales, de acuerdo con lo que determine la autoridad competente.

La disposición no equivale a una prohibición general de cualquier uso de pirotecnia en el estado; específicamente sanciona su utilización intencional para provocar daño a los seres sintientes.

Además, la legislación establece obligaciones para quienes tienen animales bajo su cuidado, entre ellas mantenerlos en condiciones adecuadas y proporcionarles atención médica cuando sea necesario.

NO ESPERE HASTA QUE COMIENCEN LAS DETONACIONES

Una de las principales recomendaciones de Padrón Garza es no esperar hasta el momento de las detonaciones para encerrar al animal repentinamente en un espacio al que no está acostumbrado.

“No puedes decirle al perro: ‘Hoy hay la pirotecnia y hoy te encierro’. No. Hay que irlo trabajando días antes”, señaló.

La recomendación es comenzar a familiarizarlo anticipadamente con un sitio de la vivienda donde pueda sentirse seguro. En ese espacio pueden colocarse su cama o casa, cobija, agua y comida. El veterinario recomendó mantener un ambiente tranquilo y utilizar un sonido constante o “ruido blanco”, como el producido por un ventilador o la televisión.

La intención es que el animal se familiarice gradualmente con el sitio y no lo perciba como un encierro repentino cuando comiencen los sonidos que le generan miedo.

“Los animales trabajan con constancia. Entonces, no lo puedes imponer, tienes que empezarlo poco a poco (...) para que vaya agarrando eso como un lugar seguro”, explicó.