Saltillo: rehabilitan cancha de la primaria Miguel López por su 109 aniversario

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    Saltillo: rehabilitan cancha de la primaria Miguel López por su 109 aniversario
    Javier Díaz entregó la rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la primaria Miguel López CORTESÍA

Durante evento el Alcalde destacó programas de transporte y apoyos para estudiantes

El alcalde Javier Díaz González señaló que en Saltillo se mantienen programas sociales orientados a apoyar la economía de las familias y facilitar condiciones para el aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Durante la ceremonia por el 109 aniversario de la primaria Miguel López, ubicada en la zona centro, el edil informó que el programa Aquí Vamos Gratis ha otorgado, a casi un año de su implementación, 6.7 millones de pasajes sin costo, lo que representa un ahorro de 90 millones de pesos para las familias.

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Díaz González indicó que el transporte gratuito facilita los traslados de estudiantes y de personas que acuden diariamente a sus centros de trabajo y otras actividades.

También presentó resultados de Amor en Movimiento, programa mediante el cual se han realizado 172 jornadas para acercar apoyos a la población. Entre las entregas se contabilizan 8 mil 443 lentes, 2 mil 578 aparatos auditivos, mil 367 glucómetros y 186 baumanómetros.

El Alcalde señaló que los lentes y aparatos auditivos pueden representar herramientas de apoyo para niñas, niños y jóvenes que los requieren, al facilitar su desempeño y aprendizaje.

$!La rehabilitación fue realizada como parte de un compromiso con la comunidad escolar del plantel, que celebró su 109 aniversario.
La rehabilitación fue realizada como parte de un compromiso con la comunidad escolar del plantel, que celebró su 109 aniversario. CORTESÍA

“Vamos a seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar mejores condiciones para nuestras niñas, niños y jóvenes, apoyar a las familias y brindarles herramientas que les permitan salir adelante”, comentó el Alcalde.

Durante el evento, Díaz González entregó la rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la primaria Miguel López, como parte de un compromiso previamente establecido con la comunidad escolar.

“Esta escuela es una de las más emblemáticas de nuestro Saltillo y por eso traemos este beneficio para estudiantes, docentes y padres de familia”, señaló.

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La subdirectora del plantel, Rocío Ofelia Gualajara Gómez, agradeció la rehabilitación y destacó que las mejoras benefician al alumnado. En representación de los estudiantes, Santiago Estrada Cázares también reconoció los trabajos realizados y la importancia de contar con mejores espacios para las actividades escolares.

Al acto acudieron regidores integrantes de la Comisión de Educación, representantes de la Secretaría de Educación, el director de Desarrollo Social, así como estudiantes, docentes y padres de familia.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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