Saltillo comparte a Durango su modelo de seguridad y programas innovadores
El alcalde Javier Díaz González recibió a su homólogo de la capital duranguense, José Antonio Ochoa Rodríguez, para presentar las estrategias que han posicionado a Saltillo como la ciudad más segura del país y líder en competitividad
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo un encuentro con su homólogo de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, y su comitiva, a quienes presentó el modelo de seguridad y los programas sociales y de infraestructura que distinguen a la capital coahuilense como referente nacional.
Durante la reunión, Díaz González destacó la disposición de su administración para compartir experiencias exitosas que puedan replicarse en otras ciudades de México en beneficio de sus habitantes. “Recibimos a mi amigo José Antonio Ochoa Rodríguez, a quien le compartimos las acciones y programas que implementamos en esta administración, que han hecho de Saltillo la capital más segura del país, la más competitiva y con mayor formalidad laboral”, afirmó.
En representación del alcalde anfitrión, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, expuso que el modelo de seguridad de Saltillo fue diseñado hace siete años, durante la gestión del hoy gobernador Manolo Jiménez Salinas, y se ha consolidado gracias al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil.
Garza Félix detalló que la ciudad es la cuarta con menor percepción de inseguridad en el País y cuenta con una de las mejores policías municipales, apoyada en estrategias como los grupos de WhatsApp de Comités Ciudadanos de Seguridad, que reúnen a casi 122 mil personas para reportar incidencias; la operación del Chatbot de Seguridad; patrullas eléctricas; drones tácticos; casetas móviles y el Centro de Control y Comando C2.
Además, la corporación opera con 16 agrupamientos especializados bajo los ejes de Proximidad, Prevención, Inteligencia y Fuerza.
PROGRAMAS PARA UNA CIUDAD MÁS VIVA Y CONECTADA
La comitiva conoció también el programa “Activa tu parque”, que rehabilitará de manera integral 40 espacios públicos con apoyo de la iniciativa privada, dotándolos de vida con actividades culturales y deportivas. Entre las obras entregadas destacan la plaza Mirasierra Spurs —rehabilitada con el apoyo del jugador de la NBA Harrison Barnes—, el Skate Park Saltillo 2000, la plaza de la colonia Roma y la de la colonia Benito Juárez.
En materia de movilidad, se presentó el programa “Aquí vamos”, que contempla la reestructuración del transporte público, incluyendo la fase “Aquí vamos gratis” a partir del 1 de octubre, con 2 rutas troncales operadas por 35 unidades nuevas y sin costo para los usuarios. Asimismo, se ampliará la red de rutas alimentadoras de 21 a 32, con cobros electrónicos mediante tarjetas.
Por último, se compartieron innovaciones como el “Chatbot Saltillo Fácil”, para reportes y pagos en línea, y la plataforma “Visor Saltillo”, que proporciona datos territoriales urbanos y rurales mediante tecnología georreferenciada.
El alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez agradeció la apertura y hospitalidad de Díaz González y su equipo, subrayando su interés en replicar estas políticas en la capital duranguense.