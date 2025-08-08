Saltillo comparte a Durango su modelo de seguridad y programas innovadores

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo un encuentro con su homólogo de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, y su comitiva, a quienes presentó el modelo de seguridad y los programas sociales y de infraestructura que distinguen a la capital coahuilense como referente nacional.

Durante la reunión, Díaz González destacó la disposición de su administración para compartir experiencias exitosas que puedan replicarse en otras ciudades de México en beneficio de sus habitantes. “Recibimos a mi amigo José Antonio Ochoa Rodríguez, a quien le compartimos las acciones y programas que implementamos en esta administración, que han hecho de Saltillo la capital más segura del país, la más competitiva y con mayor formalidad laboral”, afirmó.

En representación del alcalde anfitrión, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, expuso que el modelo de seguridad de Saltillo fue diseñado hace siete años, durante la gestión del hoy gobernador Manolo Jiménez Salinas, y se ha consolidado gracias al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil.

Garza Félix detalló que la ciudad es la cuarta con menor percepción de inseguridad en el País y cuenta con una de las mejores policías municipales, apoyada en estrategias como los grupos de WhatsApp de Comités Ciudadanos de Seguridad, que reúnen a casi 122 mil personas para reportar incidencias; la operación del Chatbot de Seguridad; patrullas eléctricas; drones tácticos; casetas móviles y el Centro de Control y Comando C2.