Julong inaugura en Ramos Arizpe su primera planta internacional con inversión de 10 mdd

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una inversión de 10 millones de dólares y la promesa de generar hasta 204 empleos directos, la empresa china Julong Ciencia y Tecnología de México inauguró su primera planta fuera de Asia, reafirmando el atractivo industrial de la región sureste de Coahuila.

Ubicada en el Parque Industrial VYNMSA, Sector II, la nueva instalación se especializará en la producción de plásticos de ingeniería para las industrias automotriz, eléctrica, electrónica y sanitaria, abasteciendo a corporativos de talla mundial como Stellantis y General Motors.

Durante el acto inaugural, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la llegada de Julong confirma que la seguridad, estabilidad y calidad de vida que caracterizan a Ramos Arizpe son factores determinantes para atraer inversión extranjera.

“Coahuila es el Estado más seguro de México, y la Región Sureste, la más estable y con mayor certeza para invertir. Julong ha depositado su confianza en nuestra tierra y nuestra gente, y aquí encuentran un aliado para crecer con orden, infraestructura, seguridad y mano de obra calificada”, afirmó.

El presidente global de Julong, Shuyang Liu, y la directora en México, Jiang Zhu, coincidieron en que esta planta representa un paso estratégico para responder de manera ágil y sostenible a las demandas de clientes clave en Norteamérica.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, subrayó que cada nueva empresa que se establece en Coahuila fortalece el tejido industrial y empresarial del Estado.

El evento contó con la presencia de la secretaria de Vinculación Ciudadana, María Bárbara Cepeda Boehringer; la diputada local Edna Dávalos Elizondo; la directora de Pro Coahuila, Sofía Delgadillo Díaz; el CEO de Parques Industriales VYNMSA, Mario Chapa, así como síndicos, regidores y autoridades estatales y municipales.

En lo que va de 2025, el municipio ha sumado inversiones estratégicas como el supermercado Alsuper La Encantada, con 160 millones de pesos y más de 200 empleos directos, así como la ampliación o llegada de empresas como Ziemann Holvrieka, BMTS Technology, Imperial Auto y Super Salads.

Solo en el primer trimestre del año, estas acciones han generado más de mil 260 empleos formales, consolidando a Ramos Arizpe como uno de los polos industriales más dinámicos de México.