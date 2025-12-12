Saltillo: Con colecta ‘Mishitón’, fundación busca asegurar alimento para gatos rescatados

En una temporada en la que las donaciones suelen disminuir y las necesidades aumentan, la Fundación May Narices Frías lanzó una nueva edición de su colecta “Mishitón”, una iniciativa con la que busca garantizar alimento y cuidados básicos para gatos rescatados durante los meses más difíciles del año, cuando el frío y la escasez de recursos ponen en riesgo su bienestar.

La colecta se realizará el domingo 14 de diciembre, de 2:00 a 8:00 de la noche, en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Plaza Real, Plaza Patio, Paseo Villalta y Parque Centro, donde integrantes de la fundación estarán recibiendo donativos directamente. La organización informó que, en algunos sitios, participarán como expositores dentro de bazares, mientras que en otros se ubicarán en los estacionamientos.

La fundación explicó que los próximos meses representan un reto importante para los refugios independientes, por lo que el objetivo del Mishitón es crear un fondo de alimento y suministros que permita iniciar el próximo año con mayor estabilidad. “Los próximos meses son los más difíciles para nuestros peluditos y queremos asegurar su alimento y cuidados para que ninguno pase necesidad”, compartieron.