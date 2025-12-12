Saltillo: Con colecta ‘Mishitón’, fundación busca asegurar alimento para gatos rescatados

Saltillo
/ 12 diciembre 2025
    Saltillo: Con colecta ‘Mishitón’, fundación busca asegurar alimento para gatos rescatados
    Los puntos de recepción son en Plaza Real, Plaza Patio, Paseo Villalta y Parque Centro, de 2:00 a 8:00 pm. FOTO: UNPLASH

La Fundación May Narices Frías realizará este domingo 14 de diciembre el “Mishitón”, una colecta de alimento y artículos básicos para gatos rescatados,

En una temporada en la que las donaciones suelen disminuir y las necesidades aumentan, la Fundación May Narices Frías lanzó una nueva edición de su colecta “Mishitón”, una iniciativa con la que busca garantizar alimento y cuidados básicos para gatos rescatados durante los meses más difíciles del año, cuando el frío y la escasez de recursos ponen en riesgo su bienestar.

La colecta se realizará el domingo 14 de diciembre, de 2:00 a 8:00 de la noche, en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Plaza Real, Plaza Patio, Paseo Villalta y Parque Centro, donde integrantes de la fundación estarán recibiendo donativos directamente. La organización informó que, en algunos sitios, participarán como expositores dentro de bazares, mientras que en otros se ubicarán en los estacionamientos.

La fundación explicó que los próximos meses representan un reto importante para los refugios independientes, por lo que el objetivo del Mishitón es crear un fondo de alimento y suministros que permita iniciar el próximo año con mayor estabilidad. “Los próximos meses son los más difíciles para nuestros peluditos y queremos asegurar su alimento y cuidados para que ninguno pase necesidad”, compartieron.

Durante la colecta se estarán recibiendo croquetas para gato en bolsa cerrada, alimento húmedo en sobres o latas, arena, periódico, artículos de limpieza, aromatizantes y jabón para trastes, así como cobijas, incluso de segunda mano, para mitigar el frío. La fundación subrayó que no importa la marca ni la cantidad, ya que todo donativo es de gran ayuda.

Aunque en esta edición no habrá gatitos en adopción, la organización aclaró que esto responde a un tema de capacidad operativa. “No siempre podemos recibirlos, pero sí acompañar. Les ayudamos con los contratos, los filtros y el seguimiento a la esterilización. No se trata de controlar, sino de asegurar que los animales queden en buenas manos”, señalaron, al destacar que su labor también incluye orientación responsable.

Finalmente, la fundación reiteró que la corresponsabilidad social sigue siendo clave para enfrentar la saturación de los rescates. “La mejor manera de protegerlos es con responsabilidad. Sigamos esterilizando, adoptando con compromiso y recordando que solo ellos nos tienen a nosotros”, expresaron, al invitar a la ciudadanía a sumarse a esta colecta como una forma directa de respaldo a su trabajo diario.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

