Colecta animalista en Ramos Arizpe ofrece pastel a cambio de donativos

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    Colecta animalista en Ramos Arizpe ofrece pastel a cambio de donativos
    Este organismo pide el apoyo de la ciudadanía para brindar una mejor atención a las mascotas. FOTO: REDES SOCIALES

Con esta campaña se busca reunir alimento, cobijas y apoyo económico para animales rescatados en la Alameda

En un esfuerzo por hacer frente al aumento de casos de abandono y maltrato, la asociación civil Comunidad Animalista de Ramos Arizpe lanzó una convocatoria abierta a la ciudadanía para participar en una colecta de apoyo para perros y gatos rescatados.

La actividad se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre en la Alameda “Miguel Ramos Arizpe”, en un horario de 16:00 a 19:00 horas, siendo una fecha especial por las festividades de fin de año.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: atropellan a perrito y se desata debate sobre responsabilidad vial y tenencia de mascotas

Moisés Mendoza Zaragoza, representante de la Comunidad Animalista, destacó la importancia de la ayuda ciudadana. “Cada donativo, por pequeño que parezca, cambia radicalmente la vida de un animal rescatado”, expresó.

La campaña busca reunir alimento para perros y gatos, productos de limpieza, cobijas, ropa para perritos y también aportaciones económicas, destinadas al cuidado y atención médica de los animales.

El activista, conocido como “Compita Moy”, mencionó que estas acciones son indispensables, ya que “los casos siguen creciendo y dependemos totalmente del apoyo de la comunidad”.

Como gesto de agradecimiento, la asociación ofrecerá una rebanada de pastel a las personas que acudan a entregar su donativo durante la colecta.

Mendoza Zaragoza detalló que, además de las donaciones, la jornada busca crear conciencia. “Tratamos de dar información a la gente de lo de la importancia que es esterilizar a los perritos”, así como la necesidad de respetarlos.

$!La actividad se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre.
La actividad se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre. FOTO: CORTESÍA

El representante también destacó que el objetivo es lograr un Ramos Arizpe “sin perritos sufriendo en las calles, sin perritos accidentados en las calles, sin perritos enfermos ocasionando epidemias”.

Finalmente, el activista hizo un llamado a la comunidad: “Nuestro llamado es simple: vengan, apoyen y ayúdennos a seguir rescatando vidas. Juntos podemos hacer una diferencia enorme”.

Temas


Animales

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte
true

Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno
El denunciante dijo que apelará la resolución judicial, al considerar que su caso debía sentar un precedente en la aplicación objetiva de la Ley Olimpia y la perspectiva de género.

Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia
Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión.

Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

true

Largo pasillo a la salida
Diciembre impulsa el uso de plataformas como DrawNames, Pikkado y Elfster, que facilitan los intercambios de regalos con herramientas automatizadas para coordinar participantes y realizar sorteos

5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan
true

Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’
Ana Corina Sosa, hija de Machado, recibió el premio en representación de su madre.

Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT