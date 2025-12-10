Colecta animalista en Ramos Arizpe ofrece pastel a cambio de donativos

En un esfuerzo por hacer frente al aumento de casos de abandono y maltrato, la asociación civil Comunidad Animalista de Ramos Arizpe lanzó una convocatoria abierta a la ciudadanía para participar en una colecta de apoyo para perros y gatos rescatados.

La actividad se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre en la Alameda “Miguel Ramos Arizpe”, en un horario de 16:00 a 19:00 horas, siendo una fecha especial por las festividades de fin de año.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: atropellan a perrito y se desata debate sobre responsabilidad vial y tenencia de mascotas

Moisés Mendoza Zaragoza, representante de la Comunidad Animalista, destacó la importancia de la ayuda ciudadana. “Cada donativo, por pequeño que parezca, cambia radicalmente la vida de un animal rescatado”, expresó.

La campaña busca reunir alimento para perros y gatos, productos de limpieza, cobijas, ropa para perritos y también aportaciones económicas, destinadas al cuidado y atención médica de los animales.

El activista, conocido como “Compita Moy”, mencionó que estas acciones son indispensables, ya que “los casos siguen creciendo y dependemos totalmente del apoyo de la comunidad”.

Como gesto de agradecimiento, la asociación ofrecerá una rebanada de pastel a las personas que acudan a entregar su donativo durante la colecta.

Mendoza Zaragoza detalló que, además de las donaciones, la jornada busca crear conciencia. “Tratamos de dar información a la gente de lo de la importancia que es esterilizar a los perritos”, así como la necesidad de respetarlos.