Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza

Con el objetivo de ofrecer un espacio más limpio, seguro y atractivo para las familias, el gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, concluyó los trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Con el apoyo del Gobierno del Estado, personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de limpieza profunda del lecho del lago y del cuerpo de agua, aplicación de pintura especial y atención a las áreas verdes, con la finalidad de fortalecer la convivencia ciudadana y el turismo local.

“El objetivo de esta intervención es preservar el patrimonio natural y recreativo de nuestra Alameda Zaragoza, que durante generaciones ha sido punto de encuentro para las familias saltillenses y visitantes”, destacó el alcalde Díaz González.

El mandatario subrayó que estas acciones buscan impulsar el esparcimiento familiar, promover el amor por las actividades al aire libre y fortalecer la identidad de Saltillo como una ciudad verde y ordenada. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar del espacio con respeto y evitar tirar basura al aire libre.