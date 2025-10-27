Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza

Saltillo
/ 27 octubre 2025
    Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
    El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes. FOTO: CORTESÍA

La intervención busca ofrecer un espacio más limpio, seguro y atractivo para las familias saltillenses

Con el objetivo de ofrecer un espacio más limpio, seguro y atractivo para las familias, el gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, concluyó los trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Con el apoyo del Gobierno del Estado, personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de limpieza profunda del lecho del lago y del cuerpo de agua, aplicación de pintura especial y atención a las áreas verdes, con la finalidad de fortalecer la convivencia ciudadana y el turismo local.

TE PUEDE INTERESAR: Fue Octubre un mes de reconocimientos para Saltillo: Javier Díaz

“El objetivo de esta intervención es preservar el patrimonio natural y recreativo de nuestra Alameda Zaragoza, que durante generaciones ha sido punto de encuentro para las familias saltillenses y visitantes”, destacó el alcalde Díaz González.

El mandatario subrayó que estas acciones buscan impulsar el esparcimiento familiar, promover el amor por las actividades al aire libre y fortalecer la identidad de Saltillo como una ciudad verde y ordenada. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar del espacio con respeto y evitar tirar basura al aire libre.

$!El alcalde destacó la Alameda Zaragoza como patrimonio natural y recreativo de la ciudad.
El alcalde destacó la Alameda Zaragoza como patrimonio natural y recreativo de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Estas labores forman parte del compromiso permanente del gobierno municipal por mantener y embellecer los espacios públicos, a través de programas como “Activa tu Parque” y “Aquí Andamos”, entre otros, garantizando lugares dignos y seguros donde las familias puedan convivir y disfrutar de la naturaleza en el corazón de la ciudad y en distintos sectores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿No has pagado tu predial? Aprovecha los estímulos fiscales de Saltillo antes de que termine octubre

Por su parte, el DIF Saltillo, bajo la dirección de Luly López Naranjo, reanudará los tradicionales paseos en lancha en el Lago República de la Alameda Zaragoza a partir del próximo martes 4 de noviembre, con tarifas de recuperación de 42 pesos en horario de 10:00 a 16:00 horas y de 64 pesos de 16:00 a 21:00 horas.

Temas


Alameda de Saltillo
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’