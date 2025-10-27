Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La intervención busca ofrecer un espacio más limpio, seguro y atractivo para las familias saltillenses
Con el objetivo de ofrecer un espacio más limpio, seguro y atractivo para las familias, el gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, concluyó los trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.
Con el apoyo del Gobierno del Estado, personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de limpieza profunda del lecho del lago y del cuerpo de agua, aplicación de pintura especial y atención a las áreas verdes, con la finalidad de fortalecer la convivencia ciudadana y el turismo local.
“El objetivo de esta intervención es preservar el patrimonio natural y recreativo de nuestra Alameda Zaragoza, que durante generaciones ha sido punto de encuentro para las familias saltillenses y visitantes”, destacó el alcalde Díaz González.
El mandatario subrayó que estas acciones buscan impulsar el esparcimiento familiar, promover el amor por las actividades al aire libre y fortalecer la identidad de Saltillo como una ciudad verde y ordenada. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar del espacio con respeto y evitar tirar basura al aire libre.
Estas labores forman parte del compromiso permanente del gobierno municipal por mantener y embellecer los espacios públicos, a través de programas como “Activa tu Parque” y “Aquí Andamos”, entre otros, garantizando lugares dignos y seguros donde las familias puedan convivir y disfrutar de la naturaleza en el corazón de la ciudad y en distintos sectores.
Por su parte, el DIF Saltillo, bajo la dirección de Luly López Naranjo, reanudará los tradicionales paseos en lancha en el Lago República de la Alameda Zaragoza a partir del próximo martes 4 de noviembre, con tarifas de recuperación de 42 pesos en horario de 10:00 a 16:00 horas y de 64 pesos de 16:00 a 21:00 horas.