Fue Octubre un mes de reconocimientos para Saltillo: Javier Díaz

Octubre ha sido un mes de logros significativos para Saltillo, destacó el alcalde Javier Díaz González, quien resaltó los avances en materia de seguridad, calificación crediticia e inclusión, posicionando a la capital coahuilense como una de las mejores ciudades para vivir a nivel nacional.

Entre los reconocimientos más destacados, el pasado 11 de octubre, Saltillo recibió la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo, otorgada durante la transmisión nacional del Teletón 2025.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Andamos’ siembra 30 árboles y embellece plazas públicas para disfrute de familias saltillenses

Este galardón reconoce a la ciudad por sus políticas públicas, programas y prácticas que promueven y protegen los derechos de las personas con discapacidad, así como sus libertades fundamentales.

La medalla fue recibida por el alcalde y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, en representación de la ciudadanía, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la inclusión y el bienestar social.

En el ámbito financiero, la firma internacional Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia de Saltillo de “mxAA” a “mxAA+” con perspectiva estable, una de las más altas que se pueden otorgar a nivel nacional.

La empresa destacó que este incremento refleja el dinamismo económico de la ciudad, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y una trayectoria sólida en la implementación de políticas en movilidad, desarrollo social, mejora del entorno urbano y digitalización de trámites.

SEGURIDAD ES CLAVE

Asimismo, subrayó la consolidación de Saltillo como una de las ciudades más seguras del país, un factor que incide directamente en su competitividad y calidad de vida.

En seguridad, Díaz González recordó que Saltillo se mantiene como la capital más segura de México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Durante su administración, se han invertido mil millones de pesos en la compra de nuevas patrullas, casetas y oficinas móviles, cámaras urbanas, equipamiento y capacitación de los elementos, entre otras acciones. “La seguridad es la prioridad de prioridades de nuestro gobierno, porque protege la tranquilidad y la calidad de vida de nuestras familias”, afirmó el alcalde.