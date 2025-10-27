Fue Octubre un mes de reconocimientos para Saltillo: Javier Díaz

    El edil afirmó que los logros de la ciudad son resultado de la coordinación entre el gobierno municipal, el Gobierno del Estado de Coahuila, la iniciativa privada y la sociedad civil. FOTO: CORTESÍA

Alcalde destaca logros en materia de seguridad, inclusión y calificación crediticia

Octubre ha sido un mes de logros significativos para Saltillo, destacó el alcalde Javier Díaz González, quien resaltó los avances en materia de seguridad, calificación crediticia e inclusión, posicionando a la capital coahuilense como una de las mejores ciudades para vivir a nivel nacional.

Entre los reconocimientos más destacados, el pasado 11 de octubre, Saltillo recibió la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo, otorgada durante la transmisión nacional del Teletón 2025.

Este galardón reconoce a la ciudad por sus políticas públicas, programas y prácticas que promueven y protegen los derechos de las personas con discapacidad, así como sus libertades fundamentales.

La medalla fue recibida por el alcalde y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, en representación de la ciudadanía, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la inclusión y el bienestar social.

En el ámbito financiero, la firma internacional Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia de Saltillo de “mxAA” a “mxAA+” con perspectiva estable, una de las más altas que se pueden otorgar a nivel nacional.

La empresa destacó que este incremento refleja el dinamismo económico de la ciudad, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y una trayectoria sólida en la implementación de políticas en movilidad, desarrollo social, mejora del entorno urbano y digitalización de trámites.

SEGURIDAD ES CLAVE

Asimismo, subrayó la consolidación de Saltillo como una de las ciudades más seguras del país, un factor que incide directamente en su competitividad y calidad de vida.

En seguridad, Díaz González recordó que Saltillo se mantiene como la capital más segura de México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Durante su administración, se han invertido mil millones de pesos en la compra de nuevas patrullas, casetas y oficinas móviles, cámaras urbanas, equipamiento y capacitación de los elementos, entre otras acciones. “La seguridad es la prioridad de prioridades de nuestro gobierno, porque protege la tranquilidad y la calidad de vida de nuestras familias”, afirmó el alcalde.

Javier Díaz señaló que la seguridad es considerada la prioridad de prioridades del gobierno municipal, por su impacto en la tranquilidad y calidad de vida de las familias. FOTO: CORTESÍA

En materia de movilidad, el primero de octubre se puso en marcha el programa “Aquí Vamos Gratis”, que ofrece dos rutas troncales sin costo, con un promedio de más de 24 mil traslados diarios. Este programa busca mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público y se trabaja actualmente en el rediseño de las rutas convencionales hacia rutas alimentadoras, lo que permitirá una mayor cobertura y eficiencia en el servicio.

Díaz González destacó que estos logros son resultado de la colaboración y coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la iniciativa privada y la sociedad civil, enfatizando que el trabajo conjunto es fundamental para mantener la competitividad, el desarrollo y la calidad de vida en la ciudad.

“Octubre ha sido un gran mes para Saltillo, ya que la ciudad ha recibido varios reconocimientos, los cuales son resultado del trabajo en equipo y que la consolidan como una de las mejores a nivel nacional”, declaró.

