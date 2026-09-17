Saltillo: conductor pierde el control y termina contra muro en El Sarape

El percance ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando Ángel Samuel “N”, de 25 años, circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo por Paseo de la Reforma, en dirección al periférico.

Un accidente vial se registró la mañana de este jueves en uno de los accesos al Distribuidor Vial “El Sarape”, al oriente de Saltillo , luego de que un conductor perdiera el control de su automóvil y terminara impactándose contra el muro de un paso desnivel.

El conductor presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad y, aunado al pavimento mojado, al ingresar al paso desnivel para incorporarse al Periférico Luis Echeverría Álvarez, perdió el control en una curva.

La unidad habría pasado sobre un charco, lo que ocasionó que el conductor no pudiera mantener el control del volante; el automóvil se proyectó contra el muro y posteriormente volvió a impactarlo.

Tras los golpes, el Aveo quedó detenido en sentido contrario a la circulación. Automovilistas que presenciaron el hecho solicitaron apoyo mediante grupos de seguridad de WhatsApp y señalaron que no había personas lesionadas.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente y procedieron a cerrar el acceso mientras una grúa realizaba las maniobras necesarias para retirar el vehículo y liberar la vialidad.