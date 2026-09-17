Saltillo: conductor pierde el control y termina contra muro en El Sarape

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    Saltillo: conductor pierde el control y termina contra muro en El Sarape
    El Chevrolet Aveo quedó detenido en sentido contrario a la circulación tras impactarse contra el muro. ULISES MARTÍNEZ

El pavimento mojado y un charco habrían provocado que el conductor perdiera el control

Un accidente vial se registró la mañana de este jueves en uno de los accesos al Distribuidor Vial “El Sarape”, al oriente de Saltillo, luego de que un conductor perdiera el control de su automóvil y terminara impactándose contra el muro de un paso desnivel.

El percance ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando Ángel Samuel “N”, de 25 años, circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo por Paseo de la Reforma, en dirección al periférico.

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$!Elementos de Tránsito cerraron el acceso mientras una grúa retiraba el vehículo accidentado.
Elementos de Tránsito cerraron el acceso mientras una grúa retiraba el vehículo accidentado. ULISES MARTÍNEZ

El conductor presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad y, aunado al pavimento mojado, al ingresar al paso desnivel para incorporarse al Periférico Luis Echeverría Álvarez, perdió el control en una curva.

La unidad habría pasado sobre un charco, lo que ocasionó que el conductor no pudiera mantener el control del volante; el automóvil se proyectó contra el muro y posteriormente volvió a impactarlo.

Tras los golpes, el Aveo quedó detenido en sentido contrario a la circulación. Automovilistas que presenciaron el hecho solicitaron apoyo mediante grupos de seguridad de WhatsApp y señalaron que no había personas lesionadas.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente y procedieron a cerrar el acceso mientras una grúa realizaba las maniobras necesarias para retirar el vehículo y liberar la vialidad.

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