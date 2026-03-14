Saltillo: conductor sale de túnel del Emilio Arizpe y choca contra muros

Contra los muros del paso a desnivel del periférico, en la intersección con Emilio Arizpe de la Maza, a la salida de Nogalera, al sur de Saltillo, se estrelló un automovilista que circulaba a exceso de velocidad la mañana de este sábado.

Minutos antes de las 7:00 de la mañana, personal de la Policía Municipal de Tránsito acudió al lugar para tomar conocimiento del siniestro, donde por fortuna el conductor resultó ileso.

De acuerdo con las autoridades que atendieron el accidente, el conductor de un automóvil Nissan Versa transitaba por el periférico y se incorporó al deprimido para continuar por dicha vialidad.

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