Saltillo: conductor sale de túnel del Emilio Arizpe y choca contra muros

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Saltillo: conductor sale de túnel del Emilio Arizpe y choca contra muros
    El Nissan Versa terminó con daños tras impactarse contra los muros del paso a desnivel. ULISES MARTÍNEZ

Un automovilista que circulaba presuntamente a exceso de velocidad terminó estrellándose contra los muros del paso a desnivel del periférico Luis Echeverría

Contra los muros del paso a desnivel del periférico, en la intersección con Emilio Arizpe de la Maza, a la salida de Nogalera, al sur de Saltillo, se estrelló un automovilista que circulaba a exceso de velocidad la mañana de este sábado.

Minutos antes de las 7:00 de la mañana, personal de la Policía Municipal de Tránsito acudió al lugar para tomar conocimiento del siniestro, donde por fortuna el conductor resultó ileso.

De acuerdo con las autoridades que atendieron el accidente, el conductor de un automóvil Nissan Versa transitaba por el periférico y se incorporó al deprimido para continuar por dicha vialidad.

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$!El Nissan Versa terminó con daños tras impactarse contra los muros del paso a desnivel.
El Nissan Versa terminó con daños tras impactarse contra los muros del paso a desnivel. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, la velocidad a la que circulaba no era la adecuada para el paso a desnivel, por lo que terminó proyectándose hacia el carril derecho, el cual impactó, para posteriormente rebotar hacia el carril izquierdo.

Afortunadamente no pasaban otros vehículos en ese momento y no se vio involucrada ninguna otra persona, por lo que se solicitó una grúa y se dio aviso a la aseguradora para tratar de cubrir los daños, así como la reparación del automóvil. En caso de no llegar a un acuerdo, el vehículo será trasladado al corralón y el accidente quedará a disposición del Ministerio Público.

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