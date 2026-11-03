Saltillo: conductora arrolla a hombre que estaba tendido sobre el pavimento; fallece en el hospital

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    Saltillo: conductora arrolla a hombre que estaba tendido sobre el pavimento; fallece en el hospital
    Varios minutos estuvieron en el lugar del accidente tratando de estabilizarlo. ULISES MARTÍNEZ

El hombre fue arrollado por un Nissan Sentra en calles de la colonia Universidad Pueblo y murió poco después de ingresar al Hospital General

Un hombre de 48 años falleció en las instalaciones del Hospital General, luego de que terminó debajo de un automóvil Nissan Sentra tras ser arrollado por la conductora de la unidad cuando circulaba por calles de la colonia Universidad Pueblo de Saltillo.

El accidente ocurrió cuando Angélica “N”, de 54 años, transitaba por la calle Ignacio Chávez y giró para tomar Artemio de Valle Arizpe. En ese momento, pasó por encima de Candelario Pérez Torres, quien se encontraba tendido sobre el pavimento y no fue visto por la conductora.

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$!El hombre terminó debajo de un automóvil Nissan Sentra tras ser arrollado en calles de la colonia Universidad Pueblo.
El hombre terminó debajo de un automóvil Nissan Sentra tras ser arrollado en calles de la colonia Universidad Pueblo. ULISES MARTÍNEZ

La conductora manifestó que no se percató de la presencia del hombre y continuó su marcha sin advertir lo sucedido. Fue hasta que algunas personas comenzaron a gritarle y le indicaron que tenía a una persona debajo de su automóvil cuando se dio cuenta del accidente.

$!El hombre tomaba alcohol médico en la vía pública antes del accidente.
El hombre tomaba alcohol médico en la vía pública antes del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Testigos que se encontraban en el sector solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que se movilizaron paramédicos de la Secretaría de Salud.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios a Candelario “N”, de 48 años, y posteriormente determinaron trasladarlo a las instalaciones del Hospital General para que recibiera atención médica.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud trasladaron al lesionado al Hospital General, donde posteriormente falleció.
Paramédicos de la Secretaría de Salud trasladaron al lesionado al Hospital General, donde posteriormente falleció. ULISES MARTÍNEZ

La conductora permaneció en el lugar mientras se realizaban las labores de auxilio y se tomaba conocimiento de lo ocurrido, a fin de establecer las circunstancias en las que se registró el atropellamiento.

$!Los socorristas brindaron los primeros auxilios a Candelario “N”, de 48 años.
Los socorristas brindaron los primeros auxilios a Candelario “N”, de 48 años. ULISES MARTÍNEZ

Momentos después de haber ingresado al nosocomio, se dio aviso a las autoridades del fallecimiento de la persona, quien no soportó las lesiones que recibió tras el atropellamiento.

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