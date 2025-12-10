Saltillo: conductora derriba a menor motociclista y termina detenida

/ 10 diciembre 2025
    Saltillo: conductora derriba a menor motociclista y termina detenida
    La conductora fue asegurada por las autoridades y puesta a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades legales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Una automovilista provocó un accidente vial en la colonia El Salvador, al oriente de Saltillo, al incorporarse a la circulación sin las debidas precauciones, lo que dejó a un motociclista lesionado la mañana de este miércoles.

$!Un menor de 16 años resultó lesionado luego de que una automovilista se incorporara sin precaución a la circulación.
Un menor de 16 años resultó lesionado luego de que una automovilista se incorporara sin precaución a la circulación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El percance ocurrió minutos antes de las 10:00 horas, en el cruce de las calles Gálatas y San Ezequiel, cuando una mujer salió de su domicilio a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado frente a su vivienda.

De acuerdo con testigos, al iniciar la marcha la conductora se atravesó en la trayectoria de un motociclista identificado como Juan Antonio, de 16 años de edad, quien circulaba con dirección al norte a bordo de una motocicleta Italika, impactándose de lleno contra el automóvil.

$!El vehículo Chevrolet Aveo involucrado presentó daños visibles tras el impacto .
El vehículo Chevrolet Aveo involucrado presentó daños visibles tras el impacto . FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

A consecuencia del choque, el menor sufrió diversos golpes. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar a la conductora y ponerla a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

