Saltillo: conductora derriba a menor motociclista y termina detenida

Una automovilista provocó un accidente vial en la colonia El Salvador, al oriente de Saltillo, al incorporarse a la circulación sin las debidas precauciones, lo que dejó a un motociclista lesionado la mañana de este miércoles. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: atropellan a perrito y se desata debate sobre responsabilidad vial y tenencia de mascotas

El percance ocurrió minutos antes de las 10:00 horas, en el cruce de las calles Gálatas y San Ezequiel, cuando una mujer salió de su domicilio a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado frente a su vivienda. De acuerdo con testigos, al iniciar la marcha la conductora se atravesó en la trayectoria de un motociclista identificado como Juan Antonio, de 16 años de edad, quien circulaba con dirección al norte a bordo de una motocicleta Italika, impactándose de lleno contra el automóvil.