Saltillo: construirán ampliación del bulevar Los Valdez para conectar con el libramiento OFT

El proyecto contempla modificar el tramo entre el bulevar Los Pastores y el libramiento Óscar Flores Tapia, mismo que actualmente es conocido como “Camino al Seminario”.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) realizó un proceso licitatorio para el proyecto de ampliación de Los Valdez, al norte de Saltillo.

La licitación no fue abierta, sino una invitación a cuando menos tres personas con recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas el pasado 4 de marzo.

Actualmente la vialidad cuenta con solo dos carriles, uno en cada sentido y es una vía que permite desfogar el libramiento, mismo que también pasará por un proceso de rehabilitación para construir el Arco Vial Zapalinamé.

La ampliación permitirá conexión de sectores como los fraccionamientos Privanzas del Campestre, Sorrento, Residencial Las Misiones, Quinta Real, Los Silleres y El Campanario.

Además está cerca de sitios educativos como el Liceo Alberto del Canto y el Seminario Menor.

Fue desde el pasado 23 de marzo que se realizó el acto de apertura de proposiciones en las instalaciones de la Secretaría, a la que asistieron las tres empresas invitadas.

De acuerdo a documentos oficiales, Servicios Especializados para la Construcción Sustentable, S.A. de C.V., con sede en Monterrey, Nuevo León, realizó la propuesta más económica con 882 mil 83 pesos.