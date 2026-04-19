Saltillo: construirán ampliación del bulevar Los Valdez para conectar con el libramiento OFT
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Al menos 882 mil pesos se invertirán en el diseño del proyecto, luego de realizarse el acto de proposiciones en el que participaron dos empresas regiomontanas
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) realizó un proceso licitatorio para el proyecto de ampliación de Los Valdez, al norte de Saltillo.
El proyecto contempla modificar el tramo entre el bulevar Los Pastores y el libramiento Óscar Flores Tapia, mismo que actualmente es conocido como “Camino al Seminario”.
La licitación no fue abierta, sino una invitación a cuando menos tres personas con recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas el pasado 4 de marzo.
Actualmente la vialidad cuenta con solo dos carriles, uno en cada sentido y es una vía que permite desfogar el libramiento, mismo que también pasará por un proceso de rehabilitación para construir el Arco Vial Zapalinamé.
La ampliación permitirá conexión de sectores como los fraccionamientos Privanzas del Campestre, Sorrento, Residencial Las Misiones, Quinta Real, Los Silleres y El Campanario.
Además está cerca de sitios educativos como el Liceo Alberto del Canto y el Seminario Menor.
Fue desde el pasado 23 de marzo que se realizó el acto de apertura de proposiciones en las instalaciones de la Secretaría, a la que asistieron las tres empresas invitadas.
De acuerdo a documentos oficiales, Servicios Especializados para la Construcción Sustentable, S.A. de C.V., con sede en Monterrey, Nuevo León, realizó la propuesta más económica con 882 mil 83 pesos.
A esa propuesta, en valor le siguió la hecha por Constructora Casteldefels, S.A. de C.V. que proyectó 884 mil 913 pesos, mientras que la más alta la hizo Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V. con 886 mil 666 pesos, también con sede en Monterrey.
Las tres empresas están debidamente registradas en el Padrón de Proveedores de Coahuila y según documentación oficial, el fallo se emitió el pasado 25 de marzo, aunque no se ha hecho público el resultado a través de canales oficiales.
El plazo de ejecución de los trabajos es de 60 días, por lo que se espera que haya arrancado desde el pasado 27 de marzo y culmine el próximo 25 de mayo.