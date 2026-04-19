UTC presenta 15 prototipos y soluciones de ingeniería en muestra estudiantil

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo este viernes la Muestra de Proyectos de Ingeniería en las instalaciones del Edificio 2. Durante el evento, alumnos de las carreras de Mecánica y Tecnologías de la Información presentaron un total de 15 prototipos integradores ante la comunidad universitaria.

La exhibición, realizada durante el turno vespertino, permitió conocer el avance técnico de los estudiantes de nivel ingeniería. A diferencia de las etapas iniciales de su formación, en esta ocasión los trabajos se centraron en la especialización técnica de cada área profesional.

El objetivo central de esta jornada fue la creación de soluciones tangibles que puedan aplicarse a problemáticas reales del sector productivo. Los asistentes pudieron observar el funcionamiento de sistemas automatizados y herramientas digitales desarrolladas durante el actual ciclo escolar. A diferencia de los esquemas interdisciplinarios que caracterizan al nivel de Técnico Superior Universitario (TSU), esta muestra destacó por el rigor científico aplicado a cada rama. Los proyectos reflejaron una madurez académica orientada a la eficiencia y funcionalidad en sus respectivos campos.

La institución destacó que este tipo de eventos refuerzan el compromiso de la universidad con la formación de profesionales altamente capacitados. La presentación de estas iniciativas permite a los futuros ingenieros poner a prueba sus habilidades de diseño y ejecución en un entorno real. Con estas actividades, la UTC busca posicionarse como un referente en la formación tecnológica de la región, fomentando el orgullo entre su comunidad estudiantil. La muestra concluyó exitosamente con el reconocimiento a los participantes por su dedicación y el carácter innovador de sus propuestas.

Publicidad