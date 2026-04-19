UTC presenta 15 prototipos y soluciones de ingeniería en muestra estudiantil

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Coahuila
/ 19 abril 2026
    UTC presenta 15 prototipos y soluciones de ingeniería en muestra estudiantil
    Alumnos de las áreas de Mecánica y Tecnologías de la Información expusieron soluciones técnicas aplicadas a distintas problemáticas del sector productivo. MANUEL RODRÍGUEZ

La universidad destacó que estas muestras fortalecen la formación profesional al permitir a los estudiantes enfrentar retos reales y consolidar sus competencias técnicas en un entorno aplicado

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo este viernes la Muestra de Proyectos de Ingeniería en las instalaciones del Edificio 2. Durante el evento, alumnos de las carreras de Mecánica y Tecnologías de la Información presentaron un total de 15 prototipos integradores ante la comunidad universitaria.

La exhibición, realizada durante el turno vespertino, permitió conocer el avance técnico de los estudiantes de nivel ingeniería. A diferencia de las etapas iniciales de su formación, en esta ocasión los trabajos se centraron en la especialización técnica de cada área profesional.

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$!La muestra incluyó 15 proyectos elaborados por estudiantes de nivel ingeniería, enfocados en la aplicación práctica de conocimientos adquiridos en el aula.
La muestra incluyó 15 proyectos elaborados por estudiantes de nivel ingeniería, enfocados en la aplicación práctica de conocimientos adquiridos en el aula. MANUEL RODRÍGUEZ

El objetivo central de esta jornada fue la creación de soluciones tangibles que puedan aplicarse a problemáticas reales del sector productivo. Los asistentes pudieron observar el funcionamiento de sistemas automatizados y herramientas digitales desarrolladas durante el actual ciclo escolar.

A diferencia de los esquemas interdisciplinarios que caracterizan al nivel de Técnico Superior Universitario (TSU), esta muestra destacó por el rigor científico aplicado a cada rama. Los proyectos reflejaron una madurez académica orientada a la eficiencia y funcionalidad en sus respectivos campos.

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La UTC destacó la participación de los estudiantes en esta actividad, que busca fortalecer sus habilidades de diseño, innovación y ejecución de proyectos. MANUEL RODRÍGUEZ

La institución destacó que este tipo de eventos refuerzan el compromiso de la universidad con la formación de profesionales altamente capacitados. La presentación de estas iniciativas permite a los futuros ingenieros poner a prueba sus habilidades de diseño y ejecución en un entorno real.

Con estas actividades, la UTC busca posicionarse como un referente en la formación tecnológica de la región, fomentando el orgullo entre su comunidad estudiantil. La muestra concluyó exitosamente con el reconocimiento a los participantes por su dedicación y el carácter innovador de sus propuestas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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