Saltillo: convocan a rodada ciclista por el Mes del Orgullo en el Centro Histórico

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    Saltillo: convocan a rodada ciclista por el Mes del Orgullo en el Centro Histórico
    La rodada partirá a las 18:30 horas desde Estación Libertad y recorrerá distintos puntos del Centro Histórico de Saltillo como parte de las actividades del Mes del Orgullo. SARAH ESTRADA

El recorrido partirá este sábado desde Estación Libertad y busca promover la movilidad en bicicleta, la convivencia y el uso compartido del espacio público

El colectivo Transporte Digno Saltillo convocó a su rodada mensual con motivo del Mes del Orgullo, actividad que se realizará este sábado 14 de junio por calles del Centro Histórico de la ciudad.

De acuerdo con la invitación difundida en redes sociales, la salida está programada a las 18:30 horas desde Estación Libertad, punto ubicado en el primer cuadro de la ciudad. El recorrido tendrá una duración aproximada de entre 20 y 35 minutos y se realizará a un ritmo tranquilo para facilitar la participación de personas de distintas edades.

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“Porque si sabes que la calle es para tod@s, hay que tomar nuestro lugar en ella con esta rodada tranqui ahí en nuestro Centro Histórico”, publicó la agrupación en la convocatoria.

Según el mapa compartido por el colectivo, la ruta contempla diversos puntos emblemáticos del centro de Saltillo, entre ellos la Explanada Ferrocarrilera, la Benemérita Escuela Normal, el Museo de la Cultura Taurina y la Facultad de Ciencias Sociales.

Las rodadas organizadas por Transporte Digno Saltillo forman parte de las actividades que la agrupación impulsa para promover la movilidad no motorizada y fomentar una mayor convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.

En anteriores recorridos, el colectivo ha dedicado sus actividades a temas como los derechos humanos, la movilidad con perspectiva de género, el derecho a la ciudad y la participación estudiantil, utilizando el espacio público como punto de encuentro para visibilizar distintas causas ciudadanas.

$!El recorrido contempla diversos puntos del Centro Histórico y está diseñado para realizarse a un ritmo accesible para participantes de distintas edades y niveles de experiencia.
El recorrido contempla diversos puntos del Centro Histórico y está diseñado para realizarse a un ritmo accesible para participantes de distintas edades y niveles de experiencia. REDES SOCIALES

Además de funcionar como una actividad recreativa, las rodadas buscan generar conciencia sobre la seguridad vial, el respeto a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte y la necesidad de contar con infraestructura más segura para peatones y ciclistas.

La agrupación invitó a las personas interesadas a acudir con bicicleta propia y seguir las recomendaciones básicas de seguridad durante el recorrido.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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