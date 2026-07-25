Saltillo: cortocircuito en cocina de vivienda moviliza a bomberos en la colonia Agua Azul

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    Saltillo: cortocircuito en cocina de vivienda moviliza a bomberos en la colonia Agua Azul
    Bomberos controlaron un incendio provocado por un cortocircuito en una vivienda de la colonia Agua Azul; no hubo personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

El incidente fue controlado a tiempo y no dejó personas lesionadas

Un cortocircuito registrado hoy en la cocina de una vivienda de la colonia Agua Azul, al sur de Saltillo, provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal la tarde de este viernes.

El reporte alertó sobre un incendio en un domicilio ubicado en la calle Fray Cristóbal Espinosa, marcado con el número 195. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia inspeccionaron el inmueble y determinaron que el siniestro se originó por una falla eléctrica.

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$!Elementos de Bomberos y de la Policía Municipal inspeccionaron el inmueble y descartaron riesgos tras atender la emergencia.
Elementos de Bomberos y de la Policía Municipal inspeccionaron el inmueble y descartaron riesgos tras atender la emergencia. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información recabada, la campana de la cocina permanecía encendida, lo que ocasionó la acumulación de humo al interior de la vivienda. La situación fue controlada antes de que el fuego pudiera propagarse a otras áreas del domicilio.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y que el incidente dejó únicamente daños materiales en la zona donde ocurrió el cortocircuito. Tras concluir la revisión, los bomberos descartaron riesgos adicionales y dieron por finalizada la atención del reporte.

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