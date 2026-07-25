Saltillo: cortocircuito en cocina de vivienda moviliza a bomberos en la colonia Agua Azul

Un cortocircuito registrado hoy en la cocina de una vivienda de la colonia Agua Azul, al sur de Saltillo, provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal la tarde de este viernes.

El reporte alertó sobre un incendio en un domicilio ubicado en la calle Fray Cristóbal Espinosa, marcado con el número 195. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia inspeccionaron el inmueble y determinaron que el siniestro se originó por una falla eléctrica.