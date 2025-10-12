Saltillo: costará hasta $900 colocar un altar de muertos; gasto crece 25% en dos años

Saltillo: costará hasta $900 colocar un altar de muertos; gasto crece 25% en dos años

La tradición del Día de Muertos sigue vigente, y pese al aumento en precios, las familias mantienen la preparación de altares y ofrendas

Saltillo
/ 12 octubre 2025
Previo al Día de Muertos, las familias del Sureste de Coahuila comienzan a preparar sus ofrendas, aunque este año hacerlo representará un gasto mayor que en temporadas anteriores. Según precios observados en redes sociales y comercios locales en Saltillo, colocar un altar de tres niveles, de tamaño promedio, costará entre 850 y 900 pesos, dependiendo de los elementos y la cantidad de flores utilizadas.

El cempasúchil, flor emblemática de la celebración, es el producto que más ha aumentado. En 2023, la docena costaba alrededor de 30 pesos; en 2024 subió a 50, y para este año se oferta en 60 pesos. Productores de la región atribuyen el incremento a los costos de transporte y a las variaciones en la cosecha.

$!Pan de muerto en panaderías locales, con precios que van de 11 a 120 pesos el tradicional y de 18 a 150 pesos el relleno, según tamaño.
Pan de muerto en panaderías locales, con precios que van de 11 a 120 pesos el tradicional y de 18 a 150 pesos el relleno, según tamaño. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

El pan de muerto, en cambio, ha mantenido su precio. Luego del aumento del 24 por ciento registrado el año pasado, los costos de ingredientes como harina y azúcar se estabilizaron, lo que ha permitido conservar los precios en niveles similares a 2024. En panaderías locales puede encontrarse desde 11 pesos hasta 120 pesos el tradicional, dependiendo del tamaño, y desde 18 pesos hasta 150 pesos el relleno.

Otros artículos indispensables, como las velas, las calaveritas y el papel picado, también aportan al gasto total. Las velas rondan los 30 pesos, las calaveritas de azúcar unos 50, y el papel picado cerca de 5 pesos la pieza. A ello se suman el mantel, la sal, el agua, el copal, el incienso y los alimentos o bebidas que se colocan en honor de los difuntos.

En un altar de tamaño promedio se estima el uso de dos manojos de cempasúchil para adornar y formar el camino hacia la ofrenda, unas cuatro velas para guiar a las ánimas, dos calaveritas de azúcar como símbolo de la vida y la muerte, y alrededor de seis piezas de papel picado para decorar los niveles del altar.

$!Cempasúchil, la flor tradicional, ha registrado aumentos en su precio.
Cempasúchil, la flor tradicional, ha registrado aumentos en su precio. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

A ello se suman un mantel blanco, un pequeño recipiente con sal, un vaso con agua, copal o incienso para purificar el espacio, dos piezas de pan de muerto y una selección de alimentos o bebidas tradicionales, con lo que se conforma el presupuesto promedio de entre 850 y 900 pesos para este 2025.

En 2023, montar un altar costaba en promedio 700 pesos, y en 2024, alrededor de 800. Pese al incremento, muchas familias aseguran que la tradición no se interrumpe y, por el contrario, ha tomado más fuerza los últimos años en la ciudad.

