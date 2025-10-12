Saltillo: costará hasta $900 colocar un altar de muertos; gasto crece 25% en dos años

Previo al Día de Muertos, las familias del Sureste de Coahuila comienzan a preparar sus ofrendas, aunque este año hacerlo representará un gasto mayor que en temporadas anteriores. Según precios observados en redes sociales y comercios locales en Saltillo, colocar un altar de tres niveles, de tamaño promedio, costará entre 850 y 900 pesos, dependiendo de los elementos y la cantidad de flores utilizadas. El cempasúchil, flor emblemática de la celebración, es el producto que más ha aumentado. En 2023, la docena costaba alrededor de 30 pesos; en 2024 subió a 50, y para este año se oferta en 60 pesos. Productores de la región atribuyen el incremento a los costos de transporte y a las variaciones en la cosecha. TE PUEDE INTERESAR: Se registran cuatro muertes por dengue en Coahuila; una fue en Saltillo

El pan de muerto, en cambio, ha mantenido su precio. Luego del aumento del 24 por ciento registrado el año pasado, los costos de ingredientes como harina y azúcar se estabilizaron, lo que ha permitido conservar los precios en niveles similares a 2024. En panaderías locales puede encontrarse desde 11 pesos hasta 120 pesos el tradicional, dependiendo del tamaño, y desde 18 pesos hasta 150 pesos el relleno. Otros artículos indispensables, como las velas, las calaveritas y el papel picado, también aportan al gasto total. Las velas rondan los 30 pesos, las calaveritas de azúcar unos 50, y el papel picado cerca de 5 pesos la pieza. A ello se suman el mantel, la sal, el agua, el copal, el incienso y los alimentos o bebidas que se colocan en honor de los difuntos. En un altar de tamaño promedio se estima el uso de dos manojos de cempasúchil para adornar y formar el camino hacia la ofrenda, unas cuatro velas para guiar a las ánimas, dos calaveritas de azúcar como símbolo de la vida y la muerte, y alrededor de seis piezas de papel picado para decorar los niveles del altar.