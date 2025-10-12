Se registran cuatro muertes por dengue en Coahuila; una fue en Saltillo

Coahuila
/ 12 octubre 2025
    Se registran cuatro muertes por dengue en Coahuila; una fue en Saltillo
    El mosquito transmisor del dengue, se encuentra presente en zonas con agua estancada, principal vector de la enfermedad. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La SS reporta 190 contagios en todo el estado, destacando la participación ciudadana y acciones de fumigación y descacharrización como clave en la disminución de casos graves

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que este año se ha registrado una caída del 80 por ciento en los contagios de dengue, es decir, pasó de 2 mil a 190 casos.

Aunado a esto, se registró un 90 por ciento menos en las defunciones, al pasar de 44 a 4 muertes de 2024 a 2025.

El secretario de Salud atribuyó este éxito a la coordinación temprana y a la respuesta de la comunidad, destacando que el estado está viendo los resultados de un esfuerzo que comenzó desde inicios de año.

“La significativa reducción en el número de contagios de dengue se debe a que el sector salud y la Secretaría de Salud iniciaron acciones desde el mes de febrero. Estas acciones incluyeron fumigar en diversas áreas”, dijo.

Además, indicó que se logró una coordinación efectiva mediante reuniones con los alcaldes de todos los municipios para obtener apoyo y coordinar esfuerzos. Se destacó la contribución de la población a través de acciones de limpieza y descacharrización.

Es importante recordar que el dengue generalmente se presenta en tiempo de lluvias por la acumulación de agua estancada, que es donde se forma la larva.

GRAVEDAD

Respecto a la seriedad de los 190 casos confirmados, se informó que los pacientes con dengue generalmente son atendidos en domicilio.

Los síntomas suelen durar de siete a diez días con tratamiento asintomático, tras lo cual se recuperan.

En cuanto a reportes de casos graves, la Secretaría de Salud aclaró que se investigaron reportes de dengue hemorrágico en el hospital 7 de Monclova, pero los estudios realizados salieron negativos.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

