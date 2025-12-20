Saltillo: crean nido de ratas con tiradero de basura y escombro en dos terrenos; ‘estamos cansados’, dicen vecinos

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Saltillo: crean nido de ratas con tiradero de basura y escombro en dos terrenos; ‘estamos cansados’, dicen vecinos
    Vecinos denunciaron la acumulación constante de basura y escombro en terrenos ubicados entre las colonias El Paraíso y La Palma, a espaldas del fraccionamiento Cantabria. FOTO: CORTESÍA

Habitantes señalan a obras de construcción de un fraccionamiento como las responsables de generar y depositar en el baldío la basura y el escombro

Desde hace aproximadamente dos años, vecinos del oriente de Saltillo han sufrido la acumulación de basura en dos terrenos ubicados entre las colonias El Paraíso y La Palma, a espaldas del fraccionamiento Cantabria.

Habitantes del sector hicieron un reporte a VANGUARDIA luego de detectar camiones depositando basura y escombro en el baldío ubicado en la esquina entre las calles Gustavo A. Madero y Felipe Ángeles.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

$!En el predio señalado se observan llantas, muebles, plásticos, cartón y restos de construcción, lo que ha generado focos de contaminación y riesgo sanitario.
En el predio señalado se observan llantas, muebles, plásticos, cartón y restos de construcción, lo que ha generado focos de contaminación y riesgo sanitario. FOTO: CORTESÍA

En el sitio se aprecian carros de juguete, llantas, cartón, muebles, madera y plásticos varios. Ese terreno fue foco de atención en mayo de este año luego de que un menor de edad prendió fuego y mató a dos cachorros que estaban en un tejabán que se ubicaba en el lugar.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató el hecho y registró que a dos cuadras, entre las calles Venustiano Carranza y Guillermo Prieto también se ha acumulado basura y escombro desde hace meses.

$!Vecinos señalaron que los desechos podrían estar relacionados con trabajos de construcción de un fraccionamiento en la zona.
Vecinos señalaron que los desechos podrían estar relacionados con trabajos de construcción de un fraccionamiento en la zona. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con los vecinos, son los trabajos de GP Vivienda sobre la calle Gustavo A. Madero para la construcción de un fraccionamiento los que generan la basura y el escombro ya que la depositan en el predio.

Juan Francisco, habitante del sector, expuso que el basurero clandestino ha provocado la acumulación de ratas y víboras que se pasan a los domicilios.

“A la máquina yo le pago nada más para que la arrastre por las chin... ratas que hay un chin..., pero ya hay botes acá, está ahí aquella bolsa, es de no acabar”, expuso.

En el terreno también se observan montañas de escombro, ropa, llantas, botellas de vidrio, bolsas de plástico, muebles, baños.

Durante el recorrido, VANGUARDIA atestiguó la presencia de un hombre que empujando un carrito de supermercado, depositó cubetas y escombro en el terreno.

$!A dos cuadras del primer punto denunciado, entre las calles Venustiano Carranza y Guillermo Prieto, también se registra acumulación de basura desde hace varios meses.
A dos cuadras del primer punto denunciado, entre las calles Venustiano Carranza y Guillermo Prieto, también se registra acumulación de basura desde hace varios meses. FOTO: CORTESÍA

Otro vecino, quien respondió al nombre de José, aseguró que el depósito de basura es diario.

“Andan los güeyes vagabundos, les contratan de allá arriba para sacar mugrero y vienen y lo avientan ahí. Es todos los días puro mugrero. Estamos cansados, hay malos olores”, comentó.

VANGUARDIA intentó tener la postura de GP Vivienda sobre los señalamientos de los vecinos de ser responsables de la acumulación de la basura, aunque la persona encargada de las obras no quiso comentar al respecto y pidió el retiro de este medio.

RELLENO SANITARIO, ÚNICO DEPÓSITO AUTORIZADO

A principios de este mes de diciembre y tras el reporte de otro basurero clandestino, el director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos de Saltillo, Emmanuel Olache Valdés, explicó que en Saltillo no se permite el depósito de basura en otro sitio diferente al relleno sanitario.

$!Habitantes del sector reportaron que camiones acuden de manera frecuente a depositar residuos de forma clandestina en el terreno baldío.
Habitantes del sector reportaron que camiones acuden de manera frecuente a depositar residuos de forma clandestina en el terreno baldío. FOTO: CORTESÍA

Además, explicó que la persona que sea sorprendida en flagrancia tirando basura puede ser sujeta a detención y ser puesta a disposición de un juez municipal para afrontar una multa “de miles de pesos”.

De acuerdo con el Reglamento de Limpieza de Saltillo, los propietarios de los terrenos son los responsables de la limpieza de los terrenos baldíos.

“Los propietarios o poseedores de los terrenos baldíos serán responsables de la limpieza de los mismos, debiendo hacerse ésta con la frecuencia necesaria para evitar la acumulación de basura o maleza que constituya un peligro”, dicta textualmente el artículo 18.

Las sanciones para los propietarios están contempladas en el artículo 32 afirmando que puede ir de 1.5 a 50 salarios mínimos, aunque la autoridad municipal es la encargada de definir la sanción variando en los salarios mínimos de los terrenos.

$!El basurero improvisado ha provocado la presencia de ratas y víboras, las cuales, según vecinos, ingresan a las viviendas cercanas.
El basurero improvisado ha provocado la presencia de ratas y víboras, las cuales, según vecinos, ingresan a las viviendas cercanas. FOTO: CORTESÍA

AUTORIZAN AUMENTAR SANCIÓN

Dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo aprobada este mes de diciembre para aplicarse en el año 2026, se contempló un aumento en la sanción para aquellas personas que sean detenidas por tirar basura.

Hasta el año 2025, una multa podía oscilar entre 50 a 200 UMAS en 2025, mientras que para el próximo año pasará de 100 a 400 UMAS en 2026.

Temas


Contaminación
Contaminación Ambiental
Medio Ambiente

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva toma un sorbo de café durante una rueda de prensa en Brasilia el 18 de diciembre del 2025. . (AP foto/Eraldo Peres)

Lula da Silva externa esperanzas por firma de acuerdo UE-Mercosur en enero
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
La presentación y apertura de proposiciones se realizará el 16 de enero, fecha en la que se definirá el fallo.

Catorce empresas se interesan por construir estaciones del tren Saltillo-Monterrey
true

Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros
5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo

5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo
La Fiscalía General del Estado recibió el mayor número de denuncias en octubre.

Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

2026: ¿Resistirá Morena?