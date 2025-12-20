Saltillo: crean nido de ratas con tiradero de basura y escombro en dos terrenos; ‘estamos cansados’, dicen vecinos

Desde hace aproximadamente dos años, vecinos del oriente de Saltillo han sufrido la acumulación de basura en dos terrenos ubicados entre las colonias El Paraíso y La Palma, a espaldas del fraccionamiento Cantabria. Habitantes del sector hicieron un reporte a VANGUARDIA luego de detectar camiones depositando basura y escombro en el baldío ubicado en la esquina entre las calles Gustavo A. Madero y Felipe Ángeles. TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

En el sitio se aprecian carros de juguete, llantas, cartón, muebles, madera y plásticos varios. Ese terreno fue foco de atención en mayo de este año luego de que un menor de edad prendió fuego y mató a dos cachorros que estaban en un tejabán que se ubicaba en el lugar. Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató el hecho y registró que a dos cuadras, entre las calles Venustiano Carranza y Guillermo Prieto también se ha acumulado basura y escombro desde hace meses.

De acuerdo con los vecinos, son los trabajos de GP Vivienda sobre la calle Gustavo A. Madero para la construcción de un fraccionamiento los que generan la basura y el escombro ya que la depositan en el predio. Juan Francisco, habitante del sector, expuso que el basurero clandestino ha provocado la acumulación de ratas y víboras que se pasan a los domicilios. “A la máquina yo le pago nada más para que la arrastre por las chin... ratas que hay un chin..., pero ya hay botes acá, está ahí aquella bolsa, es de no acabar”, expuso. En el terreno también se observan montañas de escombro, ropa, llantas, botellas de vidrio, bolsas de plástico, muebles, baños. Durante el recorrido, VANGUARDIA atestiguó la presencia de un hombre que empujando un carrito de supermercado, depositó cubetas y escombro en el terreno.

Otro vecino, quien respondió al nombre de José, aseguró que el depósito de basura es diario. “Andan los güeyes vagabundos, les contratan de allá arriba para sacar mugrero y vienen y lo avientan ahí. Es todos los días puro mugrero. Estamos cansados, hay malos olores”, comentó. VANGUARDIA intentó tener la postura de GP Vivienda sobre los señalamientos de los vecinos de ser responsables de la acumulación de la basura, aunque la persona encargada de las obras no quiso comentar al respecto y pidió el retiro de este medio. RELLENO SANITARIO, ÚNICO DEPÓSITO AUTORIZADO A principios de este mes de diciembre y tras el reporte de otro basurero clandestino, el director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos de Saltillo, Emmanuel Olache Valdés, explicó que en Saltillo no se permite el depósito de basura en otro sitio diferente al relleno sanitario.

Además, explicó que la persona que sea sorprendida en flagrancia tirando basura puede ser sujeta a detención y ser puesta a disposición de un juez municipal para afrontar una multa “de miles de pesos”. De acuerdo con el Reglamento de Limpieza de Saltillo, los propietarios de los terrenos son los responsables de la limpieza de los terrenos baldíos. “Los propietarios o poseedores de los terrenos baldíos serán responsables de la limpieza de los mismos, debiendo hacerse ésta con la frecuencia necesaria para evitar la acumulación de basura o maleza que constituya un peligro”, dicta textualmente el artículo 18. Las sanciones para los propietarios están contempladas en el artículo 32 afirmando que puede ir de 1.5 a 50 salarios mínimos, aunque la autoridad municipal es la encargada de definir la sanción variando en los salarios mínimos de los terrenos.