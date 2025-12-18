$!Invierno 2025: SSC recomienda estas acciones para proteger a tus mascotas del frío

Para prevenir enfermedades y riesgos a la salud de perros, gatos y otras especies domésticas durante el invierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió una serie de recomendaciones enfocadas en proteger a las mascotas ante el descenso de temperaturas y la presencia de frentes fríos en el país.

Las acciones, impulsadas principalmente por la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), buscan reducir afectaciones como padecimientos respiratorios, resequedad en la piel, disminución de defensas e incluso casos de hipotermia, reforzando la responsabilidad de las personas cuidadoras durante la temporada invernal.

PROTEGE A TUS MASCOTAS DEL FRÍO CON ESTAS RECOMENDACIONES

Entre las medidas prioritarias, la dependencia subrayó la importancia de mantener una hidratación constante y una alimentación adecuada, elementos clave para fortalecer el estado físico de los animales y su capacidad de adaptación al frío.

Asimismo, recomendó resguardar a las mascotas dentro del hogar, procurar que conserven su temperatura corporal y, de ser necesario, utilizar prendas o cobijas que ayuden a mantener el calor.

La SSC también aconsejó destinar espacios de descanso cómodos y cálidos, evitando corrientes de aire y superficies frías que puedan afectar su bienestar, así como limitar la permanencia de los animales a la intemperie, especialmente durante las horas de mayor descenso térmico.