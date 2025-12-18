Invierno 2025: SSC recomienda estas acciones para proteger a tus mascotas del frío

/ 18 diciembre 2025
    Invierno 2025: SSC recomienda estas acciones para proteger a tus mascotas del frío
    Para prevenir enfermedades y riesgos a la salud de perros, gatos y otras especies domésticas durante el invierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió una serie de recomendaciones. VANGUARDIA

Pese a que en México ya se comienzan a registrar temperaturas bajas, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el invierno aún no inicia ‘oficialmente’

Para prevenir enfermedades y riesgos a la salud de perros, gatos y otras especies domésticas durante el invierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió una serie de recomendaciones enfocadas en proteger a las mascotas ante el descenso de temperaturas y la presencia de frentes fríos en el país.

Las acciones, impulsadas principalmente por la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), buscan reducir afectaciones como padecimientos respiratorios, resequedad en la piel, disminución de defensas e incluso casos de hipotermia, reforzando la responsabilidad de las personas cuidadoras durante la temporada invernal.

PROTEGE A TUS MASCOTAS DEL FRÍO CON ESTAS RECOMENDACIONES

Entre las medidas prioritarias, la dependencia subrayó la importancia de mantener una hidratación constante y una alimentación adecuada, elementos clave para fortalecer el estado físico de los animales y su capacidad de adaptación al frío.

Asimismo, recomendó resguardar a las mascotas dentro del hogar, procurar que conserven su temperatura corporal y, de ser necesario, utilizar prendas o cobijas que ayuden a mantener el calor.

La SSC también aconsejó destinar espacios de descanso cómodos y cálidos, evitando corrientes de aire y superficies frías que puedan afectar su bienestar, así como limitar la permanencia de los animales a la intemperie, especialmente durante las horas de mayor descenso térmico.

$!Invierno 2025: SSC recomienda estas acciones para proteger a tus mascotas del frío

De igual manera, sugirió vigilar el estado de las almohadillas y la nariz, procurando que se mantengan humectadas para prevenir resequedad o irritaciones.

En cuanto a la higiene, la dependencia recomendó realizar los baños con agua tibia y asegurar un secado completo, con el fin de evitar cambios bruscos de temperatura. Todas estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a la protección y el bienestar animal durante el invierno.

CUÁNDO INICIA EL INVIERNO

Pese a que en México ya se comienzan a registrar temperaturas bajas, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el invierno aún no inicia ‘oficialmente’.

La última estación comenzará con un fenómeno natural que es esperado por astrónomos y expertos. Se trata del solsticio de invierno, que sucederá el próximo domingo 21 de diciembre de 2025.

Con esto, la emoción por las fiestas decembrinas se sentirá aún más, ideal para recibir la Navidad y el Año Nuevo.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

