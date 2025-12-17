Saltillo: invierno seco generará combustible para incendios forestales, advierte académico

Ante el pronóstico de bajas temperaturas y la posibilidad de un invierno con escasa humedad, la región sureste de Coahuila enfrenta un riesgo inminente de incendios forestales severos.

Eladio Cornejo Oviedo, académico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), advirtió que las condiciones actuales de la vegetación colocan a la zona en alerta máxima. El investigador, especializado en ecofisiología del establecimiento y regeneración de bosques templados, explicó que el principal peligro radica en la presencia de heladas secas durante las próximas semanas.

Detalló que, si bien la humedad registrada recientemente ha sido favorable, un descenso drástico de la temperatura sin precipitaciones provocaría el secado de la vegetación, lo que la convertiría en material altamente inflamable.

“Si llegara a registrarse una helada muy fuerte, de menos 15 o incluso menos seis grados en las próximas semanas, tendríamos problemas mucho más serios de incendios”, afirmó.

El especialista subrayó la urgencia de realizar labores de deshierbe y limpieza en terrenos abandonados, ranchos y casas de campo, a fin de reducir el riesgo de propagación del fuego. Asimismo, enfatizó la necesidad de implementar acciones preventivas tanto en zonas forestales como en áreas urbanas, donde los lotes baldíos representan un foco importante de riesgo.

Cornejo Oviedo lamentó la falta de políticas públicas enfocadas en el manejo preventivo de los bosques, particularmente en el apoyo a los propietarios de predios forestales. Criticó la ausencia de esquemas que incentiven a los dueños de la tierra a realizar labores de mantenimiento para interrumpir la continuidad de la vegetación seca.