Saltillo: invierno seco generará combustible para incendios forestales, advierte académico
El investigador de la UAAAN, Eladio Cornejo, indicó que una nevada en la región sería ideal para que disminuya el riesgo de incendios forestales
Ante el pronóstico de bajas temperaturas y la posibilidad de un invierno con escasa humedad, la región sureste de Coahuila enfrenta un riesgo inminente de incendios forestales severos.
Eladio Cornejo Oviedo, académico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), advirtió que las condiciones actuales de la vegetación colocan a la zona en alerta máxima. El investigador, especializado en ecofisiología del establecimiento y regeneración de bosques templados, explicó que el principal peligro radica en la presencia de heladas secas durante las próximas semanas.
Detalló que, si bien la humedad registrada recientemente ha sido favorable, un descenso drástico de la temperatura sin precipitaciones provocaría el secado de la vegetación, lo que la convertiría en material altamente inflamable.
“Si llegara a registrarse una helada muy fuerte, de menos 15 o incluso menos seis grados en las próximas semanas, tendríamos problemas mucho más serios de incendios”, afirmó.
El especialista subrayó la urgencia de realizar labores de deshierbe y limpieza en terrenos abandonados, ranchos y casas de campo, a fin de reducir el riesgo de propagación del fuego. Asimismo, enfatizó la necesidad de implementar acciones preventivas tanto en zonas forestales como en áreas urbanas, donde los lotes baldíos representan un foco importante de riesgo.
Cornejo Oviedo lamentó la falta de políticas públicas enfocadas en el manejo preventivo de los bosques, particularmente en el apoyo a los propietarios de predios forestales. Criticó la ausencia de esquemas que incentiven a los dueños de la tierra a realizar labores de mantenimiento para interrumpir la continuidad de la vegetación seca.
“Lamentablemente no veo un programa intensivo, ni a nivel estatal ni federal, que incentive a los dueños de terrenos y bosques a realizar labores de manejo de la carga de combustible”, señaló.
Explicó que estas acciones consisten en romper la llamada “escalera de combustible”, que se forma tras el crecimiento natural de la vegetación durante las lluvias y que posteriormente se seca, facilitando la propagación del fuego.
El académico hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes visitan la Sierra de Arteaga, para evitar por completo el uso de pirotecnia y la realización de fogatas. “Las condiciones no son adecuadas para ello, en términos de carga de combustible y humedad ambiental”, advirtió.
Respecto al pronóstico climático, indicó que los meses de enero y febrero serán determinantes para definir la severidad de la temporada de incendios. Señaló que el escenario ideal sería la caída de nieve, ya que permite la acumulación de humedad en el suelo y la vegetación, reduciendo la probabilidad de incendios. No obstante, advirtió que el escenario contrario podría traer consecuencias graves hacia la primavera.
“Entrar a una temporada seca, con heladas muy frías, temperaturas muy bajas y sin humedad, sería el peor escenario”, concluyó.
INCENDIOS SUPERAN CIFRAS DE 2024
De acuerdo con información pública de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), durante 2025 se superó en Coahuila el número de incendios forestales registrados en 2024. Mientras que en el periodo anterior se contabilizaron 32 siniestros, este año la cifra asciende a 43.
Asimismo, se incrementó de manera significativa la superficie afectada, al pasar de 500.78 hectáreas en 2024 a 5 mil 270 hectáreas en 2025. También aumentó el área dañada de arbolado adulto, que pasó de una hectárea en 2024 a 159.57 hectáreas este año.
Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), Susana Estens de la Garza, ante el Congreso del Estado el pasado 4 de diciembre, se informó que la dependencia destinó 50 millones de pesos en 2025 para el combate y la prevención de incendios forestales.
La funcionaria detalló que se firmó el Convenio de Coordinación de Acciones en Materia Forestal con la Conafor para la integración de brigadas rurales dentro del Programa Estatal de Manejo del Fuego.
“Esto ha significado una inversión de más de 37 millones de pesos para la contratación eventual y el equipamiento de 60 brigadistas rurales en las distintas regiones prioritarias del estado. Además, durante la temporada crítica de incendios, se incrementó la plantilla de 25 a 97 brigadistas y se entregaron mil 235 unidades de equipamiento personal, así como 197 herramientas de trabajo, entre ellas motobombas, pilas colapsables, mochilas aspersoras, radios portátiles y vehículos”, puntualizó.